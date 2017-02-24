Заложники правового беспредела

Прямая трансляция в «Фейсбуке» и сотни пользователей, которые одновременно смотрят выступление. Эмоциональным голосом азербайджанский политэмигрант Ордухан Теймурхан рассказывает о судьбе своих родственников, доставленных 17 февраля в полицейский участок. После двух дней задержания трое из задержанных – два брата и племенник Ордухана получили 30 суток по обвинению в «сопротивление стражам правопорядка». Были задержаны и сестры Ордухана вместе с двухгодичным ребенком. После шквала критики в социальных сетях женщины были освобождены через день, 18-ого февраля.

В прямой трансляции Ордухан негодует по поводу репрессий по отношению к своим родственникам: «Почему должен быть задержан человек, никак не отвечающий за мою деятельность? У нас давно нет связей, я ни с кем из родственников не поддерживаю связей». Ему вторит правозащитница Лейла Юнус, которая сообщает, что данная тема была передана в соответствующие правозащитные центры и находится под вниманием.

Новость о задержании родственников политических эмигрантов, которые в Европе занимаются активной политической деятельностью, не нова для Азербайджана, однако задержание большого числа родственников, а также женщин и ребенка стало настоящей сенсацией, и широко обсуждалась в стране. Именно буря негодования и традиционная для Азербайджана неприкосновенность женщин стали причиной их освобождения.

Еще в 2015 году были задержаны два брата писательницы Гюнель Мовлуд, Раджи и Векил Имановы. МВД Азербайджана заявило о том, что при обыске у них была найдена марихуана. Сама Гюнель Мовлуд заявила, что ее братья были задержаны из-за ее редакторской деятельности на сайте Мейдан ТВ. Через некоторое время оба брата отказались от родственных связей Мовлуд и вышли на свободу в апреле 2016 года…

Похожее давление пришлось пережить и проживающему во Франции Ганимату Захиду, редактору газеты «Азадлыг» и ведущему телепередачу «Азербайджан Сааты». Его двоюродные братья Ровшан и Руфат Захидовы были задержаны с тем же обвинением, суд приговорил их к шести годам тюрьмы. В заключении братья отказались от родства с опальным редактором и одним из главных критиков азербайджанских властей, а также заявили о поддержке президента. Ожидается, что их выпустят на свободу в марте 2017 года президентским указом о помиловании.

Комментируя давление на своих родственников, блоггер Габиб Мунтезир, проживающий в Берлине, рассказывает: «Давления на меня посредством родственников случались каждый год. Иногда новость об этом доходит до меня поздно, так как я оборвал любые связи с ними, и даже при их попытке связаться со мной, не отвечаю. Из-за меня не должен кто-либо страдать. В последний раз, два месяца назад были задержаны мои двоюродные братья, после нескольких дней их отпустили, а двоюродную сестру уволили с работы. Мой отец, мои сестры и брат проживают рядом со мной, в Берлине», заключает Габиб.

Юрист Халид Багиров на мой вопрос о юридической оценке данных фактов отвечает эмоционально: «В этой стране право умерло! Страна в болоте бесправия. Но этого мало, потеряны совесть, человечность, честь! Задерживают даже малыша, здесь разве есть закон, чтобы говорить о какой-либо юридической оценке происходящего?! Одна группа в стране делает все, что хочет и не несет ни юридической, ни моральной ответственности».

Отречение от родственников широко практиковалось в годы сталинского режима в СССР. От «врагов народа» отрекались члены их семей, чтобы суметь в будущем поступить в вуз или найти работу. Например, Роза Шовкринская, отца которой обвинили в троцкизме, в интервью «Мемориал» вспоминает: «Всех жен посадили, и всех заставляли отрекаться от фамилии. А папа несколько раз писал маме в этих записках: «Смотри, если ты отречешься от фамилии, это детям будет удар. Дети подумают, что действительно, что я какой-то изменник, что я враг народа, что я не то. Детям внушай, что во всем я честный, я честный коммунист, я никогда не изменял». И маму, сколько раз маму вызывали, и все предлагали: «Отрекись от фамилии. И детей устроим учиться».

«...члены семей изменников родине, совершивших побег или перелет за границу, подлежат ссылке в отдаленные северные районы Союза ССР на срок от 3 до 5 лет, с конфискацией всех принадлежащих им построек, сельскохозяйственного инвентаря и домашнего скота, если они не совершили преступлений, за которые по закону подлежат более тяжкому наказанию».

«... привлечению к ответственности подлежат члены семей изменников родине, совместно с ними проживавшие или находившиеся на их иждивении к моменту совершения преступления».

Выше – цитата из постановления Политбюро ЦК ВКП(б) № 140 «О привлечении к ответственности изменников родине и членов их семей». Но какая правовая система является законной в Азербайджане?..

Бахруз Самедов