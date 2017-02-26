25 лет со дня трагедии в Ходжалы

26 февраля исполняется 25 года со дня Ходжалинской резни.

В 1992 году, в ночь с 25-го на 26-е февраля, армянские вооруженные подразделения с помощью 366-го российского мотострелкового полка напали на город Ходжалы.

По официальной информации, о время резни были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1275 мирных жителей взяли в плен, судьба 150-ти из них до сих пор неизвестна, 475 граждан стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обеих родителей, 130 - одного из них.