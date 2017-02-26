Саргсян поставил точку в бессмысленном споре о Ходжалы

Нация, даже просто отдельный человек велик еще и потому, что может признавать свои ошибки и вину. Потому что все ошибаются и все в чем-то виноваты. Очень немногие армяне - публичные персоны открыто заявляли о вине Армении в убийстве за одну ночь на 26 февраля 1992 года 613 гражданских жителей карабахского, азербайджанского города Ходжалы, в феврале 1992 года.

К сожалению дня них, огромное большинство армянских публичных персон продолжают выдвигать абсурдные претензии, утверждая, что ходжалинцев убивали азербайджанцы. Ссылаются на экс-президента Аяза Муталлибова, который якобы сказанул тогда такое, чтобы ударить по враждебному ему Народному Фронту Азербайджана, и журналиста Фатуллаева, мотив которого до сих пор неясен даже ему самому. Оба впоследствии, до сегодняшнего дня сотни раз отрицали или иначе объясняли эти свои заявления, называя единственного виновника — преступников-сепаратистов.

Муталлибов говорит: Хочу четко и однозначно заявить, что это ложь. Я говорил, что Народный фронт воспользовался трагедией Ходжалы, чтобы свергнуть меня, но не говорил, что фронтовики убивали ходжалинцев.

оригинал здесь: http://contact.az/docs/2017/Want%20to%20Say/022400184061ru.htm?47#.WLKtz_GLTiw

Но опровержения от Муталлибова и Фатуллаева в Ереване, конечно, не цитируют.

В споре с турками обычно армяне упоминают немцев, признавших свою вину в ВОВ. Призывают турок последовать примеру немцев. Сами же армяне, вернее большинство и тем более руководящая часть, никогда и ни в чем себя виноватыми не называют, придумывая как бы перекинуть свои преступления на другого. Так было и происходит при обсуждении трагедии армян 1915 года в Турции, тоже мы видим в обсуждениях трагедии азербайджанцев в феврале 1992 года.

Это что касается персональной и коллективной порядочности и честности.

Спор о Ходжалы бессмыслен не потому, что кто-то что-то когда-то сказал. Не о чем спорить, так как имеются сотни, тома документов, а главное живых людей свидетельствующих о расстреле мирного азербайджанского населения вооруженными силами Армении. Причем, это замалчивается всегда в Армении: самый убедительный свидетель - широко известный Серж Саргсян. В год трагедии лично руководил действиями боевиков, организовывал массовые преступления.

В интервью британскому исследователю Томасу де Ваалу он признавался, отвечая на вопрос о причинах ходжалинской трагедии:

- Но, думаю, самое главное в другом. До Ходжалы азербайджанцы подумывали, что они просто с нами шутят. Азербайджанцы подумывали, что армяне - люди, которые не смогут поднять руку на мирное население. Нужно было все это переломить. Так и получилось. Еще нужно учесть, что среди этих ребят были те, кто бежал из Баку, из Сумгаита, - говорил СС, указывая на тех, кто расстреливал женщин, детей и стариков.

В этом же интервью Саргсян подтвердил участие военнослужащих 366-го полка Советской Армии в убийстве населения города Ходжалы.

ссылка на оригинал здесь - http://carnegieendowment.org/files/DeVaalinterview_r.pdf

Как убивали? Об этом рассказал в своей книге российский (московский) видеоператор Юрий Романов, бывший в феврале 1992 года в Карабахе. Он пишет о том, как в вертолете прилетел вместе с другими операторами в Ходжалы, на следующий день после трагедии:

- ... тон работы двигателя меняется. Кажется, прилетели...

Я выглядываю в круглое окошко и буквально отшатываюсь от неправдоподобно страшной картины. На желтой траве предгорья, где в тени еще дотаивают серые лепешки снега, остатки зимних сугробов, лежат мертвые люди. Вся эта громадная площадь до близкого горизонта усеяна трупами женщин, стариков, старух, мальчиков и девочек всех возрастов, от грудного младенца до подростка...

Глаз вырывает из месива тел две фигурки - бабушки и маленькой девочки. Бабушка, с седой непокрытой головой, лежит лицом вниз рядом с крошечной девочкой в голубой курточке с капюшоном. Ноги у них почему-то связаны колючей проволокой, а у бабушки связаны еще и руки. Обе застрелены в голову. Последним жестом маленькая, лет четырех, девочка протягивает руки к убитой бабушке. Ошеломленный, я даже не сразу вспоминаю о камере…

Ссылка на оригинальный текст здесь - http://x-lit.ru/romanov-yu-v-ya-snimayu-voynu

Для интересующихся историей геноцида азербайджанцев в Карабахе советую читать статью того времени в "Комсомольской Правде". В ней много фактов из различных источников -

http://www.spb.kp.ru/daily/26198/3085307

Еще раз возвращаюсь к теме общенациональной порядочности и умении признать коллективную вину за ужасающее преступление. Факты приведены, дальше сами решайте в меру вашей личной порядочности

Энвер Меликов