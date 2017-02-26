«Мы одинаково заражены вирусом непотизма» — Мурад Телибеков

Сенсационное известие из Баку о назначении президентом Азербайджана супруги на второй пост в стране вызвало публикацию сотен статей в прессе всего мира. Среди них были критические, одобрительные и сугубо информационного характера. Также появились несколько язвительных статей, среди них сообщение в казахстанском сайте Rezonans.kz про обращение к Ильхаму Алиеву лидера Союза мусульман Казахстана, защитника прав верующих Мурада Телибекова, который утверждал, что заручившись поддержкой мусульман Азербайджана, советует И.Алиеву наращивать усилия по укреплению руководства Азербайджана близкими родственниками. «Руководство СМК и МКПЧ ЦА считает, что назначение на высшие государственные посты близких родственников обеспечивает хорошее взаимопонимание чиновников и эффективное управление государством», - резюмирует автор сообщения. «Вы сделали смелый и решительный шаг в совершенствовании государственного менеджмента, – говорится в письме мусульманских лидеров Ильхаму Алиеву. – Не обращайте внимание на злопыхателей и продолжайте в этом же духе». «Желая помочь азербайджанском президенту в подборе надежных кадров, казахстанские мусульмане выразили готовность подарить ему трех новых жен, которым он может доверить самые ответственные посты в государстве», - заявил казахстанский религиозный и правозащитный деятель. Его обращение было опубликовано всеми армянскими СМИ с соответствующими, разумеется, комментариями. Накануне трагической даты массового убийства армянами жителей азербайджанского города Ходжалы, в Карабахе, эти публикации выглядели кощунственно, так как исходили из братского Казахстана. РадиоАзадлыг спросило казахстанского журналиста, пожелавшего остаться неизвестным, об истинной сути столь необычного обращения. Коллега ответил: - Мурат Телибеков - журналист, 1958 г.р. В начале 2000 годов организовал Союз мусульман Казахстана, который занимается правозащитной деятельностью. Вместе с тем, нашел интересную нишу - от имени мусульман Казахстана позволяет себе читать проповеди, мораль, предлагает идеи нашим чиновникам. Это делается в сатирической форме и, чтобы привлечь внимание к проблеме, использует гротеск в своих посланиях. Например, чтобы обратить внимание на вашего президента Алиева, который назначил свою жену преемницей президента и ввел для нее новую должность, намекая нашим чиновникам о необходимости думать, прежде, чем делать подобные шаги в политике. Цепочку родственных назначений можно продолжать и делать аналогии в других странах СНГ и дальше. Народ смеется и понимает абсурдность такого назначения. Вот такая форма сатиры у нашего журналиста Мурата Телибекова, который работает по казахской пословице: «говорю замечание одному, а пусть слушают и делают выводы другие». Не воспринимайте всерьез слова о том, что все мусульмане Казахстана думают о вашей стране так. Это такой жанр сатиры, как басня..., - объяснил коллега в Казахстане.

Поискав другие публикации Телибекова, мы нашли его статью от декабря 2013 года, в которой он высмеивал предложение руководства страны о создании пантеона для хранения тел выдающихся личностей Казахстана: «Союз мусульман РК предлагает создать при пантеоне службу связи с богами. Задача службы будет заключаться в получении ценных советов от выдающихся душ, чьи тела будут захоронены в пантеоне».

«... я хочу показать, подчеркнуть выпукло всю глупость и абсурдность идеи возведения пантеона. Идея в высшей степени абсурдна, и я удивляюсь, каким образом и в чью светлую голову могла прийти вот такая идея. Для общественности Казахстана вообще было бы важно знать, кто является инициатором этой идеи. Почему человек, выдвинув эту идею, тут же спрятался?», - объяснял автор этого обращения. «Ситуация еще чревата абсурдом по той причине, что у нас обстановка непредсказуемая: сегодня у нас человек – национальный герой, известный и уважаемый государственный деятель, а завтра или через год он становится преступником, злодеем и негодяем. Так вот, не получится ли у нас с этим пантеоном так, что мы захороним туда выдающееся лицо, а по прошествии какого-то времени вдруг выяснится, что он там лежать не достоин, что он вор и коррупционер, не придется ли нам снова оттуда его извлекать с позором? Получится чехарда, и в очередной раз мы будем не только в глазах собственных граждан, но и в глазах всего мира выглядеть посмешищем. Можно привести некий пример, на который стоило бы равняться: на днях скончался выдающийся деятель Нельсон Мандела, он попросил похоронить его на кладбище, рядом с его дочерью и родственниками, ни о каком пантеоне речь не шла, и вот это действительно можно принять за образец мудрости, нравственности". РадиоАзадлыг установило контакт с Мурадом Телибековым, живущим в Алматы. Автор скандальных публикаций согласился ответить на вопросы редакции. - Ваше обращение опубликовано всеми армянскими СМИ в сугубо оскорбительном антиазербайджанском контексте, хотя как вы понимаете, И.Алиев разрешения у народа на свое кадровое назначение не спрашивал. Несколько испортились отношения между братскими народами Азербайджана и Казахстана. В связи с этим просим объяснить явные и скрытые смыслы вашего обращения. Какового лично ваше отношение к Азербайджану и азербайджанскому народу и как вы характеризуете в целом отношения между нашими странами и народами? Армянские СМИ использовали ваше обращение в своих антиазербайджанских целях. Можно ли понимать так, что вы потворствуете армянской пропаганде и оккупации Арменией земли братского тюркского народа? - Несколько странный вопрос. Разве можно относиться плохо к целому народу? Можно испытать антипатии к отдельным личностям, но нельзя отождествлять отдельного человека с целой нацией. Отношения между Казахстаном и Азербайджаном прекрасные. Именно это позволяет мне откровенно высказываться по острым проблемам братского народа без страха, что меня неправильно поймут.

Если бы армянский президент назначил свою жену вице-президентом, моя реакция была бы аналогичной. Клянусь Аллахом, но у меня и в мыслях не было Карабаха. Мне жаль, что азербайджанские братья так болезненно воспринимают сатиру. Проблема, которую я затронул, характерна практически для всех постсоветских государств. Мы одинаково заражены вирусом непотизма, и должны сообща искать лекарство от этой болезни. По этой причине была выбрана публичная форма обращения. Все государственные деятели – это такие же простые смертные. И, как все обычные люди, они порой совершают ошибки. Долг истинного патриота своей страны указать на нее. Я почему-то уверен, что Ильхам Алиев исправит допущенную оплошность.