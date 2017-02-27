В Казани провели пикеты в память трагедии в Ходжалы

Он также отметил, что активисты выходят на подобную акцию уже шестой год. "26 февраля —день трагедии в Ходжалы! Братья-азербайджанцы! Ваша боль — это и наша боль! Помним! Скорбим!", — сказано на плакате.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования, при участии некоторых военнослужащих 366-го полка Объединенных сил СНГ, дислоцированного в Степанакерте (как предполагается, действовавших без приказа командования), заняли город Ходжалы. За время штурма и после него, по данным властей Азербайджана, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. Были взяты в заложники 1275 мирных жителей, судьба 155 из которых неизвестна по сей день.

Сегодня в 17:00 по бакинскому времени на всей территории Азербайджана минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинской трагедии — на улицах Баку было приостановлено движение транспорта на минуту, а весь день во всех населенных пунктах страны приспустили флаги Азербайджана. Поминальные акции прошли во всех регионах республики и зарубежных странах.