Минобороны не желает делиться списком потерь

Министерство обороны Азербайджана до сегодняшнего дня не опубликовало в своем официальном сайте полный список раненных и убитых военнослужащих во время недавней эскалации на карабахском фронте, 24 и 25 февраля. Отсутствие точных данных дает пищу для многочисленных фальсификаторов на азербайджанской и армянской стороне.

В понедельник в сайте МО появился только список погибших, тела которых армяне не дают вывезти с нейтральной полосы, несмотря на ранние обещания данные армянами ОБСЕ и Международному Комитету Красного Креста (МККК).

Опубликованы имена военнослужащих: Абдуллаев Агшин Исмайыл оглы, Назаров Шахлар Яшар оглы, Гашымлы Турал Абдул оглы, Гадимов Зульфу Рагим оглы и Джафаров Закир Назим оглы, погибшие «при пресечении крупномасштабных провокаций, совершенных вооруженными силами Армении по всей линии фронта в ночь с 24-го на 25-е февраля», - говорится в официальном сообщении.

Министерство обороны Армении заявляло о «как минимум семерых погибших» азербайджанцев, убитых армянской армией. Начальник пресс-службы Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявлял: "Согласно данным, полученным соответствующими службами Армии обороны Карабаха, в числе погибших - начальник разведки 181-й бригады ВС Азербайджана майор Абдулаев, командир разведроты бригады, старший лейтенант Ашимли Шахлар, разведчик Адыхусейнов и еще двое военнослужащих, один из них – сапер», - отметил Ованнисян.

Как видно, имена отчества и фамилии погибших в двух списках – азербайджанском и армянском расходятся. Ни одного совпадения.

Два частных лица – граждан Азербайджана проводили собственное расследование, посетив места боев, и опубликовали результаты в соцсетях. Шаин Годжаев пишет, что вернулся из зоны боев в Агдаме, Тер-Тере и Ходжавенде. «В Ходжавенде армяне атаковали, диверсионная атака отбита, у Азербайджана есть потери», - указывает Шахин.

Целью оккупантов был захват высоты Наргиз-тебе, чтобы как-то нейтрализовать потери в апреле, - утверждает в прессе полковник в отставке Хатаи Бахышов.

«На Агдамском направлении армия Азербайджана уничтожила два армянских поста (видео из сайта Минобороны - https://youtu.be/Akbvs9bjoEg), около 20 захватчиков убито, - сообщает Гаджиев. Месть за Ходжавенд пришла в тот же день. Вчера же у села Талыш сбит армянский БПЛА и отбита атака живой силой. Враг понес потери. Население осталось в своих селах, никто не выехал, села не опустели», - продолжил Гаджиев.

Живущий в Германии военный аналитик Джасур Сумеренли собрал открытые данные и сообщает, что в этих боях Азербайджан потерял минимум 9 военнослужащих, Армения - 12. Данные могут измениться, цифры вырасти, - добавил Сумеренли.

Армянские пользователи соцсетей распространяют сообщения о 26 и 70 убитых и около 300 раненных армянских солдатах.

По мнению журналиста-аналитика Асафа Гулиева, армянская сторона понесла потери. «О масштабах потерь трудно что-то сказать. Но потери значительные.

Пока руководству армянских ВС удается скрыть информации о потерях. Когда шли бои в юго-восточном направлении, на северо-западном направлении сохранялось затишье. Так было и в апреле прошлого года, - напомнил Гулиев.

Энвер Меликов