Власть и бизнес: как Алиевы реализуют в Азербайджане операцию «Престолонаследие»
Embed code
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Сколько власти есть у президента Азербайджана и его семьи, и что им принадлежит в республике? Настоящее Время анализирует активы правящей семьи и то, зачем президент назначил свою жену на пост второго человека в государстве
21 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву первым вице-президентом республики. Она и раньше неизменно присутствовала на всех важных политических и культурных мероприятиях, но теперь первая леди стала вторым по значимости человеком в руководстве стране.
Должность вице-президента появилась после внесения изменений в Конституцию в сентябре по итогам всенародного референдума. Согласно этим поправкам, при досрочном уходе президента и до избрания нового, его полномочия исполняет первый вице-президент. В течение этого срока вице-президент обладает неприкосновенностью. Но, что еще важнее, получает широкие политические полномочия – например, может представлять страну на высшем уровне и заключать международные договоры.
Общественность неоднозначно восприняла новое назначение супруги Алиева: многие посчитали его проявлением непотизма и узурпацией власти.
"Начиная с 1996 года в Азербайджане реализуется операция "Престолонаследие" и вводится самовластие, – замечает политилог Рамиз Юнус. – Сначала Ильхам Алиев, сын президента стал депутатом парламента, потом его стали протаскивать в президенты Национального Олимпийского комитета. И я думаю, что вы не удивитесь, если в Азербайджане в ближайшее время состоятся парламентские выборы, и 19-летний сын Ильхама Алиева Гейдар Алиев-мл. также начнет свое движение во власть".
"Это все делается для того, чтобы лет за десять подготовить почву для того, чтобы ввести во власть Гейдара Алиева-мл.", – уверен политолог.
Мехрибан Алиева – видный представитель семьи Пашаевых – одного из самых влиятельных и состоятельных кланов в стране. После замужества перед Мехрибан открылись новые возможности. О том, как она ими воспользовалась можно прочитать в докладах Wikileaks и в "Панамском архиве". Этот вопрос также изучала Хадиджа Исмайлова – журналист и автор многочисленных расследований о коррупции в высших эшелонах власти Азербайджана.
После публикаций о семейном бизнесе президента, Исмайлова провела за решеткой полтора года и до сих пор не может выезжать из страны.
"Назначать собственную супругу на нижестоящую позицию незаконно, – уверена Исмайлова. – Но проблема есть еще и с бизнес-деятельностью первой леди. Она уже конфликтовала с ее позицией в качестве члена парламента. Конституция запрещает членам парламента заниматься бизнесом, а имя Мехрибан Алиевой было указано в документах офшорных компаний в качестве секретаря и совладельца компаний, и об этом были расследования".
"Ситуация настолько абсурдна, что очень трудно объяснить это как-то логически. Потому что официально Азербайджан все еще является республикой, – подчеркивает Исмайлова. – Хотя де-факто говорить о республике в стране, в которой правит определенная семья, будет очень трудно".
Благодаря расследованиям Исмайловой и утечке из "Панамского архива", часть активов, которыми владеют члены семьи Алиевых, стали достоянием общественности. Но, возможно, мы никогда не узнаем точных и полных данных о состоянии богатейшей азербайджанской семьи.
Семье Алиевых в той или иной форме принадлежат как минимум 26 офшорных компаний, зарегистрированных в Панаме и на Британских Виргинских островах. Согласно банковским документам "Паша-Банка", дочери президента Лейла и Арзу Алиевы владеют компанией Pasha-Holding. Члены семьи также имеют тесные отношения с корпорацией Ata-Holding, которой принадлежат крупные доли в банковском, телекоммуникационном, горнодобывающем и нефтегазовом бизнесе.
Согласно документам, Ata-Holding на 75% принадлежит компаниям, в которых Лейла и Арзу Алиевы числятся в качестве управляющих, а основной контроль принадлежит Гейдару Алиеву.
Семье президента также принадлежат несколько банков, строительных компаний, два из трех крупнейших мобильных операторов Азербайджана. Члены семьи также владеют 11 особняками в Дубае, а также недвижимостью в Лондоне, Париже, чешских Карловых Варах, Москве, курортом Шах-Даг в Азербайджане и курортом в Черногории.
Им принадлежат несколько отелей и горнодобывающее предприятие Azerbaijan International Mineral Resources Operating Company.
****
Состояние Алиевых резко контрастирует с положением дел в Азербайджане: пока правящая семья богатеет, страна переживает не лучшие времена в экономическом плане.
В начале января на заседании кабинета министров президент Ильхам Алиев, подводя итоги 2016 года, доложил об увеличении на 5% ненефтяного промышленного производства и росте в 2,5% в сельском хозяйстве Азербайджана. Созданный, по его словам, прекрасный инвестиционный климат позволил привлечь в страну иностранные инвестиции на сумму 8 млрд долларов. И, несмотря на все трудности и потери (имеется в виду падение цен на нефть – основного источника доходов Азербайджана), стране, по мнению Алиева, удалось сохранить экономическую стабильность. В начале 2017 года доходы от экспорта нефти и вовсе начали расти.
Однако годом ранее, в 2016 году, в связи с резким падением цен на нефть Азербайджан потерял четверть (25%) национального дохода и почти треть (28%) общей прибыли от ненефтяной продукции. Основными направлениями экспорта для Азербайджана всегда были страны постсоветского пространства, которые сейчас тоже переживают не лучшие времена: к примеру, торговый оборот между Азербайджаном и Беларусью в 2016 сократился более чем наполовину.
Несмотря на кризис, Азербайджан готовится принять IV Исламские игры солидарности: они пройдут в Баку в мае 2017 года. На их проведение выделено около 100 млн долларов.
Предыдущее крупное спортивное мероприятие, Европейские игры 2015 года обошлись по официальным данным в 1,2 млрд долларов, но реально эта цифра может быть в разы выше – постройка одного только Олимпийского стадиона стоила 600 млн долларов.
Летом в Баку во второй раз пройдет этап гонок Формулы-1. Неизвестно, сколько страна заплатила за право принимать у себя престижнейший турнир, но стоимость гоночной трассы известна: 12 млн долларов. Все эти дорогостоящие мероприятия должны способствовать притоку туристов. И в 2016 году их количество действительно выросло на 12%.
При этом, по данным Государственного статистического комитета, средняя зарплата в Азербайджане на 1 января 2017 года составила 499 манат ($288). Это на 7% больше прошлогоднего показателя, но цены на продукты питания за прошлый год выросли на 14,5% – и это только по официальным данным. По неофициальным – почти в два раза. Это значит, что доходов азербайджанцев сегодня едва хватает на продукты и оплату коммунальных счетов, что приводит к росту числа бедных.
Впрочем, официальная статистика утверждает: уровень бедности 5%, и этот показатель не меняется уже несколько лет.
****
Госнефтефонд Азербайджана (главная копилка страны) в феврале инвестировал 100 млн долларов в фонд Redwood Japan Logistics Fund II, который специализируется на развитии логистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Власти рассчитывают на доходность на уровне 15% на протяжении пяти-семи лет.
По данным Палаты по надзору за финансовыми рынками чистые убытки банков Азербайджана в 2016 году выросли в пять раз (930 млн долларов). Значительно снизились на (21,6%) банковские вклады населения и вырос объем просроченных кредитов (822 млн долларов). За год закрылись 10 банков.
В Баку активно идет снос старого и постройка нового жилья. Согласно решению кабинета министров в течение ближайших четырех лет будут выселены 30 тысяч человек, снесено 1000 жилых зданий и построено 18 тысяч новых квартир. К финансированию строительства правительство намерено привлечь частных инвесторов, что будет способствовать развитию строительного сектора и создаст новые рабочие места.
Но экономисты считают, что при нынешнем кризисе и снижении доходов простых людей, число желающих, и что важнее – имеющих возможность купить новые квартиры, будет немного, а оживление строительного сектора подхлестнет инфляцию и рост цен.
7 марта 2016 года Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 148 человек. В их числе 14 известных политзаключенных. В мае вышла на свободу журналистка Хадиджа Исмайлова. В ноябре прошлого года на открытии заседания международных медиаструктур в Баку Ильхам Алиев заявил, что свобода слова и прессы в стране обеспечена на 100%.
Несмотря на эти заявления, за решеткой остаются более 100 политзаключенных. Журналисты в Азербайджане рассказывают о преследованиях и запугивании со стороны властей. А прошлогодняя амнистия последовала лишь после появления законодательной инициативы американского конгрессмена Кристофера Смита о введении визовых санкций против высокопоставленных азербайджанских чиновников, причастных к нарушению прав человека, и членов их семей.
Ваше мнение
Показать комментарии