Пожизненный премьер?

Минувшее воскресенье, 26 февраля бессменному главе правительства Азербайджане Артуру Расизаде исполнилось 82 года. Не круглая дата, поэтому обошлись без присуждения государственных наград, которых у него уже достаточно, и без торжественного мероприятия в престижном ресторане «Buta Palace».

На этом важном посту господин Расизаде находится 21 год, несмотря на то, что давно перешагнул предельный пенсионный возраст пребывания на государственной службе.

По продолжительности деятельности в качестве премьер-министра с ним никто в мире не может сравниться – ни англичанка Маргарет Тэтчер, ни итальянец Сильвио Берлускони, ни россиянин Дмитрий Медведев.

Биография нашего премьера-долгожителя – это стандартная биография партийно-хозяйственного номенклатурщика, не отличающегося ни инициативностью, ни умением подковерной игры, ни амбициозностью.

Артур Тахир оглу Расизаде родился 26 февраля 1935 года в Гяндже. Вскоре из-за нового назначения отца семья переезжает в Лянкяранский район, где и проходит детство и юность будущего главы Кабинета министров страны. Его отец долгое время там проработал директором местного техникума.

После окончания в 1957 году АзИИ им. М.Азизбекова начал трудовую деятельность в Азербайджанском институте нефтяного машиностроения инженером. В 1973 году стал замдиректора по научной работе этого же института, а через 4 года – директором этого института. Затем его перевели в Госплане Аз.ССР, где он проработал до 1981 года, когда его назначили завотделом машиностроения ЦК КП Азербайджана. С этой должности 1986 году он в пересел в кресло первого заместителя председателя Совета министров страны. Но в начале 1990-х политическая ситуация в республике резко изменилась. Один за другим менялись руководители Азербайджана. Новая власть освободила его от поста: в командах А.Везирова и А.Муталлибова ему не нашлось места. Ведь он не принадлежал ни к карабахскому, ни бакинскому клану.

Для А.Расизаде настал трудный период. С 1992 по 1996 годы он трудился советником в Фонде экономических реформ. Наверное, он так и остался бы в этой организации, если бы умелый партийный функционер с железной хваткой Гейдар Алиев не возвратился к власти и рьяно не взялся за «перетряхивание» элиты. Он расправился с премьером Суретом Гусейновым и другими политическими оппонентами. После такой чистки «отец нации» сформировал свою команду из доверенных лиц.

В январе 1996 года А. Расизаде стал помощником президента Гейдара Алиева по экономическим вопросам, в мае того же года – вице-премьером, через пару месяцев он занял должность главы Кабинета министров. Правда, в 2003 году на три месяца ему пришлось уступить свое кресло Ильхаму Алиеву, для того, чтобы новому назначенцу было легче баллотироваться на президентский пост. Такой тактический маневр с внесением изменений в Конституцию страны, был продуман предварительно Алиевым-старшим, фактически заложивший основу династического президентства.

Если проследить за перипетиями карьерного роста А.Расизаде, то не трудно понять причины его взлета с учетом ряда обстоятельств. Основной фактор – нахчыванские корни. Наш премьер племянник гения азербайджанской литературы Гусейна Джавида. Многочисленный и влиятельный нахичеванский род Расизаде всегда пользовался поддержкой тогдашнего первого секретаря ЦК КП, а затем и президента Азербайджана Г.Алиева. Положительным его деловым качеством считается умение хорошо разбираться с бумажной волокитой и проталкивать нужные постановления. Говоря современным языком, он был лучшим лоббистом промышленности. Рассказывают, что директора предприятий прекрасно знали: если надо пробить необходимые фонды, то путь к ним лежит через кабинет А.Расизаде.

Однако и это не совсем главное. А.Расизаде скорее хозяйственник удобный во всех отношениях властям, чем технократ со своим видением модернизации экономики. Он ни с кем из министров не интригует, далек от внутриэлитных конфликтов, не монополизировал какую-то сферу бизнеса. Его имя не фигурирует в «панамской досье», недвижимость за рубежом он не имеет (подобных информаций в Интернете найти не удалось – авт). Его имя не запятнан коррупционным скандалом, чего не скажешь о его заместителе Абиде Шарифове и других членах Кабмина. Он не является премьером-политиком, не обладает яркими качествами харизматика и лидерским потенциалом. Именно эти качества по видимому, упрочили его позиции в нынешнем качестве.

Власти не обделяют его вниманием. В 2010 году президент Ильхам Алиев по случаю 75-летия А.Расизаде наградил его орденом «Шараф», в 2015 году на 80-летие он получил орден «Шохрат». Время от времени во властных кругах распространяются слухи о скорой отставке Артур муаллима. В числе претендентов называли министра экологии и природных ресурсов Гусейн Багирова, главу МЧС Кемаледдина Гейдарова. Но кресло под премьером не пошатнулось.

Но ситуация может измениться. Во-первых, первая леди Мехрибан Алиева назначена первым вице-президентом Азербайджана, она по должности будет курировать экономические реформы. Во-вторых, в 2018 году в стране состоятся очередные президентские выборы. По Конституции, после инаугурации главы государства, правительство распускается и вновь формируется. До сих пор Артур Расизаде всегда сохранял за собой кресло премьера. Произойдет ли это в будущем году?

Эллада Алекперова