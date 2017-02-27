«Потери азербайджанской армии незначительны» - У.Джафаров

Бои на линии фронта всколыхнули Азербайджан. “Неужели повторение апрельских событий прошлого года или начало новой карабахской войны?” – спрашивали друзья, знакомые и пользователи соцсетей.

Поскольку точных данных нет, то в Facebook стала появляться различная информация. Кто-то писал, что бои идут за очередную высоту, другой о утверждал, что она уже взята. Вскоре появилась информация о первых потерях с азербайджанской стороны. Некоторые сайты и пользователи соцсетей со ссылкой на армянскую сторону распространили весть пяти погибших бойцах и называли даже фамилии некоторых, в то время как азербайджанское Министерство обороны продолжало упорно молчать, ограничившись лишь сухой информацией о причинах боев. После этого появилась новость о том, что тела убитых военнослужащих находятся на нейтральной территории, но министерство продолжало упорствовать, скрывая количество потерь. Такая же картина наблюдалась в апреле прошлого года, когда журналисты были вынуждены ждать официальной информации от Министерства обороны сутками. Почему Минобороны проявляет не оперативность, толкающую журналистов зачастую на дезинформацию?

“Потери азербайджанской стороны в ходе последних боев очень незначительны”, - заявил РадиоАзадлыг военный эксперт Узеир Джафаров. “Азербайджанская сторона потеряла 5 военнослужащих. Потери армянской стороны в 5-6 раз больше. В ближайшие часы произойдет передача тел военнослужащих, оставшихся на нейтральной территории. Переговоры идут при участии ОБСЕ, обе стороны пришли к согласию. Армянская сторона как всегда фальшивит, выдвинула некоторые требования, поэтому процесс несколько затянулся. Нет ничего необычного в том, что Минобороны не разглашает имена погибших солдат, не думаю, что оно преследует этим цель скрыть правду. Минобороны, конечно, назовет имена и число погибших солдат.

Меня беспокоит некоторая пассивность пресс-службы Минобороны Азербайджана, в отличии от армянской. Вчера министр обороны Армении и так называемый пресс-секретарь Минобороны надуманной “НКР” в Facebook всячески оскорбляли Азербайджан, распространяли неверную информацию. Нужно это предотвратить. Я не думаю, что мы проигрываем в информационной войне. Официальные лица Армении встречаются с прессой, проводят пресс-конференции, это не значит, что мы должны повторять их действия. Мы тоже распространяем достаточно информации. Конечно, мы должны быть оперативнее, потому что враг распространяет много лжи”, - отметил У.Джафаров.

“Информация – это такая субстанция, что если ее не дашь ты, то это сделают другие”, - заявил РадиоАзадлыг юрист Алескер Мамедли. “Если намеренно скрывать правдивую информацию, то завтра это может обернуться против тебя, потому что противоположная сторона, воспользовавшись этим, распространит дезинформацию. Естественно, погибли азербайджанские солдаты. Потому что у армян тоже есть современное вооружение и в боях возможны потери. Я не знаю, насколько этично скрывать количество потерь. Это не закрытые, а открытые и важные данные и Минобороны должно предоставить их общественности. Если нет официальной информации, тогда люди начинают использовать ту, которая распространяется армянскими СМИ, даже имя наших погибших военнослужащих распространили они. Может лгут, но наши официальные органы молчат.

Также было после трагедии на нефтяной платформе. Наши информагентства с информацией на руках ждали разрешения ее распространить. Поэтому первыми эту информацию распространили зарубежные СМИ. Азербайджан – маленькая страна. Все про все знают. В селах, расположенных на линии фронта люди живут под постоянными обстрелами, спят в машинах, в соседних селах, спасаясь от обстрелов, но в прессе об этом не пишут. Неужели нельзя открыть страницу на Facebook и оперативно информировать население? Народ беспокоится, когда правда замалчивается”, - добавил А.Мамедли.

Как ранее сообщило Министерство обороны Азербайджана, в ночь с 24-го на 25-е февраля с целью осуществления крупномасштабной провокации, подразделения вооруженных сил Армении по всей линии фронта совершили попытку проникновения на позиции Вооруженных Сил Азербайджана в различных направлениях. Противник пытался захватить выгодные позиции в Ходжавенд-Физулинском направлении.

Айсель Салимова