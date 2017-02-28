Дональд Туск: Нагорно-карабахский конфликт можно урегулировать только мирным путем

Конфликт в Нагорном Карабахе может быть урегулирован только мирным путем. С таким заявлением выступил 27 февраля, председатель Евросовета Дональд Туск.

«Разрешать конфликт требуется исключительно политически, в соответствии с международными законами. Он не имеет военного решения», - приводит его слова РИА «Новости».

Туск также заявил о полной поддержке Брюсселем шагов Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в Карабахе.