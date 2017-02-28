Мушвига вновь репрессировали

Как сообщает Новое Время, каждый год, вопреки всем действующим законам, бесследно исчезают десятки памятников архитектурного наследия… То, что в Баку продолжается политика вандализма и откровенного террора в отношении исторических архитектурных памятников, а также вырубка и тотальное уничтожение зеленого покрова, не является секретом. Благодаря бурной деятельности чиновников за последнее время уничтожены десятки исторических памятников.

На этот раз объектом вандализма стал памятник азербайджанскому поэту Микаилу Мушвигу. 8 января 1938 года молодому азербайджанскому поэту Микаилу Мушвигу был вынесен смертный приговор, который был приведен в исполнение 12 марта 1939 года. Спустя 80 лет, поэта вновь «репрессировали»: и на этот раз его памятник просто варварски снесли. Сегодня без согласования с Министерством культуры и туризма и исполнительной властью города Баку ОAО Azеryolservis снесло памятник азербайджанскому поэту Микаилу Мушвигу (работа скульптора М.Рзаева), который был установлен в 1968 году в сквере на Проспекте строителей.

По словам начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры и туризма Азербайджана Закира Султанова, памятник разрушили без какого-либо разрешения, за что ОАО «Азеравтойол» будет строго наказано.

Как только новость о сносе бюста М.Мушвига распространилась в соцсетях, сотрудники азербайджанских СМИ начали дружно звонить на мобильный телефон Главы пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анара Наджафли, который ответил, что, согласно распоряжению президента, на дороге, ведущей к мечети «Тезе Пир» и площадь Физули, проводятся работы по реконструкции. В том числе проводятся работы на кругу возле Статуправления. И бюст М.Мушвига убрали, чтобы не повредить. В данный момент бюст находится на складе. После завершения работ он будет установлен на том же самом месте. «ОАО «Азеравтойол» ведь не вандал, чтобы разрушать какой-либо исторический памятник, - добавил А.Наджафли. В принципе, другой ответ трудно было представить: самоуправство прикрыли «благими намерениями». Кстати, стоит отметить, что благодаря этим «благим намерениям» мы потеряли уникальные в своем роде архитектурные дома при сносе улиц Басина и Советская, и сколько потеряем еще – одному Всевышнему известно. Но в случае со сносом архитектурных памятников их хотя бы предварительно удосужились вычеркнуть из списка. Ломать, как известно, не строить, и в течение одного дня с применением тяжелой строительной техники компания «Азеравтойол» стирает с лица памятники истории. Памятники истории и культуры — национальное богатство народа. Государство гарантирует охрану памятников истории и культуры, обеспечивает создание, деятельность и развитие структур, необходимых для их изучения и пропаганды, создает условия для рационального использования памятников. Соответствующие структуры снесли дом Аббаса Мирзы Шарифзаде, сыгравшего исключительную роль в истории культуры страны. И они снесли не только дом выдающегося сына азербайджанского народа, но и память трех веков.

К сожалению, наши чиновники не выполняют требований ни отечественного законодательства, ни международных конвенций, ратифицированных нашей страной. Азербайджан 26 ноября 2009 года присоединился к конвенции "Об охране архитектурного наследия Европы", принятой в 1985 году, пишет издание.

Согласно этой конвенции, Кабинет Министров АР не может исключить любое здание из списка исторических памятников по своему усмотрению. Правительство своей подписью взяло обязательство по охране этих памятников. Но что сделал наш Кабмин? Исключил из списка исторических памятников 23 здания, и тем самым дал зеленый свет тем, кто хочет их снести. Огромное число монументов исчезли по серьезным причинам, но все же невозможно игнорировать достаточно большую часть своей истории. Это просто невозможно. Времена и интерпретации меняются, но, по крайней мере, с помощью материального культурного наследия мы можем объяснить то, что происходило когда-то, и понять, почему это значимо для нас. Как принято в любой цивилизованной стране, при ремонтных, реставрационных работах любое памятное место ограждается. Что не было сделано в случае с памятником Мушвига. Для этих разрушителей наша Родина – «эта страна», наш народ – «этот народ». Но если азербайджанский народ не забыл Мушвига спустя 80 лет и до сих пор почитает, то кто вспомнит этих вандалов из «Азеравтойолсервиса»?