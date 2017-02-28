У страны нет средств даже на выплату мизерных стипендий

Задержки в выплате мизерных стипендий азербайджанским студентам стали массовым явлением. В середине февраля РадиоАзадлыг писало о том, что студенты профессионального лицея №18 не могут получить стипендии. На днях в редакцию поступила информация о задержке стипендий студентам Профессиональной школы № 5, расположенной в Хазарском районе Баку, на ул. Г. Эйвазова, 28. Выяснилось, что с этой проблемой столкнулись все средние профессиональные учебные заведения, расположенные в столице и регионах страны. Задержки стипендий, начиная с декабря текущего года, приняли массовый характер.

«Мы не можем получить полагающуюся стипендию уже два месяца, - сказал РадиоАзадлыг студент, не желающий называть имя. – Прошу разобраться в этой проблеме. В январе мы своей стипендии не дождались. Сейчас конец февраля, а денег все нет. Никто не знает, когда поступят наши стипендии».

РадиоАзадлыг связалось с руководством Профессиональной школы №5. Замдиректора Матанат Ахмедова сообщила, что денег в кассе действительно нет, администрация учебного заведения не знает, когда деньги будут.

«Обычно деньги приходят третьего – пятого числа каждого месяца. Последний раз студенты получили стипендии в начале декабря. Мы не знаем причину двухмесячной задержки в оплате. Дети тоже спрашивают, ждут денег, и мы ждем. В министерстве говорят, что денег нет. Когда будут – неизвестно».

- Известно ли вам, какие еще профессиональные учебные заведения столкнулись с этой проблемой?

- Почти все. Стипендии задержали студентам в столице и регионах, - объяснила заместитель директора.

Из беседы с руководством этой профессиональной школы выяснилось, что стипендия учащихся составляют 38 манат 50 гяпик. Но даже это символическое пособие они не могут получить второй месяц.

Напомним, что в середине прошлого месяца один из студентов профессионального лицея №18 в интервью нашему сайту сообщил, что учащимся этого учебного заведения не выдают стипендию.

«Нам объявили, что стипендию пока выдавать не будут. По словам руководства лицея, это связано с предстоящими Исламскими играми в Баку (проведение намечено на май 2017 года). В последний раз мы получили стипендию в январе. Обычно получаем деньги 5-го числа каждого месяца. В феврале мы стипендии не дождались, а ведь уже 13 февраля. Нам выдают по 37 манатов ежемесячно. Неужели так много, что не могут их выплатить?» – сетовал студент.

По неофициальным сведениям, на данный момент обсуждается возможность ликвидации стипендий учащимся профессиональных учебных заведений. Имеется информация, что такой поворот событий может иметь прямое отношение к массовым задержкам денежного пособия.

Во всяком случае, по словам эксперта в сфере образования Надира Исрафилова, Министерство образования не может не знать о задержках в выплате стипендий.

Ранее глава пресс-службы Министерства образования Джасарат Валехов заявлял РадиоАзадлыг, что ему ничего не известно о данной проблеме: «Мне неизвестно о приостановке выплаты стипендий. Мы расследуем этот вопрос», - сказал чиновник.

«Это невозможно, чтобы Министерство образования не знало о задержках», - добавил он отметив, что вопрос, связанный со стипендиями учащимся средне-профессиональных учебных заведений обсуждается. Как говорилось выше, эта проблема может быть решена не в пользу студентов. Стипендии данной категории учащихся могут быть отменены вовсе.

Шаин Мамедов