Аресты за комментарии

С начала февраля поднялась очередная волна массовых арестов, которые продолжаются до сих пор. Под удар репрессивного кулака в прямом и переносном смысле попадает в основном молодежь. Ребят крадут с улиц, везут в полицейские участки, где подвергают моральным и физическим пыткам. Причина – их активность в соцсетях, - сообщают задержанные. Причем если раньше арестовывали за смелые статусы, то сейчас - даже за комментарии и «лайки». Если же власти не могут дотянуться до блогеров- политэмигрантов, то арестовывают их близких, принуждая публично отказаться от родственников-бунтарей. В полицейских участках оказываются даже малолетние дети, как в истории с родственниками политэмигранта Ордухана Темирхана. В лучшем случае арестованные активисты и их родня отделываются административным арестом.

«Число арестов растет и как только мы насчитали за две недели 14 новых арестованных – 9 членов Партии Народного Фронта Азербайджана, двух родственников ОрдуханаТемирхана, по одному от партии Мусават, движений ReAL и D18, пришла новость об аресте пяти верующих в Масаллы. Кажется, власти серьезно опасаются массовых протестов в связи с назначением супруги президента первым вице-президентом», - заявил председатель партии ПНФА Али Керимли.

Наиболее вероятной версией последних арестов является именно эта. Власти проводят профилактические меры для того, чтобы запугать людей, заморочить голову обществу арестами и в сложившейся ситуации произвести данное назначение. Подобные массовые аресты обычно проводятся перед митингами Национального Совета, но на данный момент митингов нет. Поэтому другой причины я не вижу. Множество активистов арестовано за статусы и комментарии в соцсетях. На днях мы получили информацию о том, что активный пользователь Facebook Мехман Галендаров арестован по сфабрикованному обвинению в хранении наркотиков. Последним его статусом в соцсети было «Все станем Гиясом». Через 40 минут после публикации этого статуса он был арестован. К сожалению, у нас нет информации обо всех арестованных за их публикации. Мы получаем сведения о них от членов партии, которые содержатся вместе с ними в изоляторе временного содержания.

Дело в том, что зачастую родители арестованных не хотят обнародования фактов. В декабре был арестован активист ПНФА из района Нефтчала по имени Эльнур. Его родители не хотели распространять информацию об этом, и только недавно мы узнали, что Эльнура и раньше за активную деятельность арестовывали в административном порядке. На этот раз возбуждено уголовное дело. У правозащитников нет полной информации о политических арестах. Власти очень боятся распространения правдивой информации в социальных сетях. Они прекрасно знают, что общественное мнение против них, поэтому арестованных активистов соцсетей так много. Пусть власти не думают, что аресты станут причиной кладбищенской тишины в обществе. Наоборот, многие эксперты считают, что люди выплескивают свои эмоции, написав статус или комментарий. И если их лишить этого, то народные волнения станут неизбежными. Власти это знают и не рискнут полностью ограничить соцсети. На фоне всего происходящего в нашу партию каждую неделю наблюдается приток новых членов. Людей уже не пугают аресты. Если так будет дальше, то противостояние властей с народом окончится массовыми народными протестами», - подчеркнул А.Керимли.

«Считаю, что последние массовые аресты происходят по двум причинам. Во-первых, экономический кризис углубляется, продолжается девальвация маната. Понятно, что из-за этого ухудшается социальное положение народа. Во-вторых, президент назначил свою супругу вице-президентом, и это событие произошло в рамках ухудшения социальной и экономической ситуации в стране. Это одно из событий, раздражающих народ. Считаю, что власти пытаются уже с этих пор пресечь возможную общественную напряженность. Основная цель этих арестов – напугать оппозиционные силы. Для властей страшны как социальные сети, так и оппозиционно мыслящие граждане, не являющиеся членами оппозиционных партий. Думаю, что если ситуация накалится тогда власти закроют доступ к социальным сетям в Азербайджане, а число арестов возрастет. Но это связано не только с активностью в соцсетях, но и с ухудшением социального положения граждан. Сейчас власти проводят превентивные меры, но в дальнейшем с изменением ситуации к худшему могут усилить репрессии – закрыть Facebook, арестовать руководителей политических организаций.

Однако основной проблемой для властей является тяжелое экономическо-социальное положение в стране, особенно в регионах. Для некоторых категорий людей положение невыносимо и предотвратить их протест арестами активистов и закрытием соцсетей будет очень сложно. Люди, находящиеся в трудном социальном положении не ожидая приказа оппозиции, не слушая ее выдвигают социальные требования, как это было в январе-феврале прошлого года в различных регионах страны. На сегодняшний день положение ухудшилось и продолжает ухудшаться. Не исключено, что завтра мы увидим более агрессивные, массовые протесты в Азербайджане», - отметил член правления оппозиционного движения Real А.Гасымлы.

Айсель Салимова