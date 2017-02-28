Российский эксперт: Если Ереван разозлит Москву...

После столкновений, произошедших на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе на прошлой неделе, карабахская проблема вновь оказалась в центре внимания международных организаций и СМИ.

В связи с обострением ситуации свою обеспокоенность выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Антониу Гутерриш выражает свою полную поддержку усилиям сопредседателей Минской группы и личного представителя действующего председателя ОБСЕ, направленным на снижение нынешнего опасного уровня напряженности и предотвращение дальнейшего обострения ситуации.

По словам Дюжаррика, Гутерреш призвал все стороны карабахского конфликта воздерживаться от любых действий, нарушающих режим прекращения огня и незамедлительно возобновить содержательные переговоры, нацеленные на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

А главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал Филипп Бридлав обвинил Россию в дестабилизации ситуации на Южном Кавказе. «Своим военным присутствием в Армении, продажей вооружения Азербайджану, а также посредством спекуляции своей помощью, оказываемой сторонам, Россия дестабилизирует ситуацию в этом регионе», - заявил высокопоставленный представитель НАТО.

Примечательное заявление касательно урегулирования конфликта сделал бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик, в интервью «Голосу Америки» отметив, что «в декабре прошлого года на столе переговоров были интересные предложения». Бывший сопредседатель, однако, не пояснил, о каких предложениях идет речь.

Эксперты отмечают, что переговорный процесс сегодня находится в тупике, а стороны ужесточили свои позиции.

По мнению российского политолога Андрея Епифанцева, напряженность на линии соприкосновения была ожидаема и будет носить непрерывный характер. «И Ереван, и Баку не идут на уступки, наоборот, повысили свои ставки. А международное сообщество, с одной стороны, не хочет втягиваться в этот конфликт, с другой стороны, не уделяет ему должного внимания. В этих условиях Баку постоянно будет идти на обострение ситуации», - в беседе с Радио Азатутюн выразил мнение российский эксперт.

Хотя он подчеркивает, что после четырехдневной апрельской войны 2016 года вероятность широкомасштабной войны возросла, тем не менее, в ближайшее время повторения этих кровавых столкновений он не прогнозирует. «Сегодня картина совершенно иная… если бы было что-то более серьезное, действия сторон были бы иными», - отметил Епифанцев.

Кстати, от внимания российских государственных информационных агентств не ускользнул тот факт, что президент Армении Серж Саргсян совершил визит в Брюссель. По мнению Епифанцева, реакция официальной Москвы будет зависеть от того, «насколько далеко зайдет Ереван». «Конечно, если Москва разозлится, она изменит свою позицию в нагорно-карабахском вопросе», - сказал эксперт.

«Сегодня Москва пытается сохранить статус-кво в вопросе Карабаха, что выгодно Армении. Но если Армения изменит свою внешнюю политику и удалится от России, Москва изменит свою позицию, заняв более проазербайджанскую позицию. Например, продаст Азербайджану оружие другого порядка, в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ будет более жесткой, вспомнит, например, о четырех известных резолюциях Совета безопасности ООН», - добавил российский политолог.

Политолог Сергей Минасян, между тем, убежден, что визит президента Армении в Брюссель и сделанные им там заявления вовсе не означают, что официальный Ереван изменил вектор своей внешней политики.

«Руководство Армении очень хорошо понимает, какими рычагами влияния обладает Россия, если Армения попытается изменить свою военную политику. Это был выбор Армении – ограничиться в отношениях с ЕС лишь теми сферами, в которых нет проблем с Россией. Следовательно, я не думаю, что у нас в обозримом будущем будут какие-то серьезные проблемы с Москвой», - сказал Сергей Минасян.

По его убеждению, в связи с отношениями Ереван-Брюссель между Арменией и Россией были проведены консультации, кроме того, «официальный Ереван сделал довольно серьезные выводы в плане возможных опасностей, в том числе после известных событий сентября 2013 года».