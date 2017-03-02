Эльмар Гусейнов: 12 лет после убийства

2 марта исполняется 12-ая годовщина смерти редактора журнала «Монитор» Эльмара Гусейнова.

Эльмар Гусейнов родился 17 июля 1967 года в Баку.



Закончил Азербайджанский инженерно-строительный институт по специальности «инженер-гидротехник» в 1992 году, некоторое время работал по специальности на Худаферинской ГЭС и на Богучанской ГЭС России.



В журналистику Эльмар Гусейнов пришел в 1995 году. В то время он учредил аналитическо-информационное агентство «Тренд», а в 1996 году – журнал «Монитор».



Известный журналист был также учредителем газет «Бакинский бульвар» и «Бакинские ведомости».

А 2 марта 2005 года журналиста не стало.

В вечерние часы редактор журнала «Монитор» Эльмар Гусейнов был застрелен неизвестным на пороге своей квартиры. Преступник выпустил в него 7 пуль из пистолета. Некоторое время спустя, власти заявили, что убийство совершили граждане Грузии азербайджанского происхождения - Теймураз Алиев и Таир Хубанов. Однако власти Грузии отказались их выдать, заявив, что доказательств причастности этих лиц к убийству нет.

Позже об организации этого убийства заявил главарь гангстерской группы, а по совместительству полковник уголовного розыска МВД Азербайджана Гаджи Мамедов. Однако власти так и не расследовали его заявление.

Еще одну версию сообщил журналист Эйнулла Фатуллаев, который утверждал, что убийство было организовано полковником Министерства нацбезопасности Акифом Човдаровым, который лично признался ему в этом в изоляторе МНБ, где сидел арестованный в 2007 году Фатуллаев.

После смерти журналиста его супруга с малолетним сыном эмигрировала в Норвегию.