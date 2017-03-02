«Мертвые души» на рынке труда Азербайджана

Среди официально трудоустроенных лиц в Азербайджане есть немало граждан, которые на самом деле являются безработными. Если брать в расчет этих людей, как минимум, в нашей стране вдвое больше число безработных. Об этом заявил Echo.az глава Лиги защиты прав трудящихся Сахиб Мамедов.

«По официальным данным, в прошлом году в Азербайджане органами занятости были обеспечены работой более 56 тысяч человек. Дело в том, что никто не владеет точной информацией о том, какое количество людей является безработным, какой процент лиц был сокращен в банковском, строительном и других секторах,» — отметил он.

«Понятно, что далеко не все не трудоустроенные лица обращаются в органы занятости. Кроме того, есть отдельная категория лиц, которые считаются трудоустроенными, но на самом деле они не работают. Например, если у семьи есть земельный участок и на ней трудятся два члена семьи, то почему-то все семейство считают трудоустроенным. Есть и другой момент — в некоторых организациях числятся люди, которые официально имеют работу, но в действительности работодатель этих людей давно отправил в неоплачиваемый и долгосрочный отпуск,» — отметил эксперт.

По словам Мамедова, факты «скрытого трудоустройства» искусственно увеличивают количество занятых лиц на рынке труда Азербайджана.

«Получается, что одни работодатели скрывают реальное количество рабочей силы, которые работают без трудового договора на неформальном рынке, но получают заработную плату. Другие превышают количество реального кадрового состава. Если брать в расчет этих людей, как минимум, вдвое увеличится число безработных. Можно понять, почему чиновники заявляют, что безработных в стране не так много, так как они отталкиваются от официальных данных и их в этом винить нельзя», — сказал С.Мамедов.

При этом эксперт отметил, что в стране продолжается сокращение работников.

«Но нужно понимать, что рынок труда — это активная среда, где постоянно определенное количество работников покидают рынок, но на их места тут же приходят новые лица. Так происходит не только в нашей стране. Это циклический процесс, который, хотим мы этого или нет, всегда будет происходить. Нельзя сказать, что в стране сильно сократилось количество рабочих мест. Поэтому сужения рынка труда не наблюдается», — заключил глава Лиги защиты прав трудящихся.

Время от времени граждане в Азербайджане попадаются на трудоустройстве «мертвых душ». Под последними понимаются работники, которые официально числятся на предприятиях, но фактически они там не работают.

Ранее в интервью Echo.az Сахиб Мамедов уже заявил, что в Азербайджане практика найма на работу «мертвых душ» существует по сей день.

«Поскольку в Азербайджане уровень неформального рынка очень высокий, определить «мертвых душ» не представляется возможным. Как правило, такие случаи встречаются в организациях, которые выиграли тендер, например, для реализации инвестиционных проектов,» — сказал он.

«Победители тендера различными путями списывают деньги, в том числе благодаря несуществующей рабочей силе. К примеру, для реализации проекта было выделено три миллиона манатов, из них один миллион был направлен непосредственно для осуществления проекта. Остальные средства списывают якобы на приобретение материалов и оплату рабочей силы. В документах может значиться количество сотрудников около 200 человек, но на самом деле работу выполняют вдвое меньше работников,» — сказал он.

По его словам, такая проблема существует и в государственных организациях.

«Там, где сосредоточены государственные деньги, автоматически появляются «мертвые души». Сумма украденных государственных средств очень большая. Даже сложно представить, о каких цифрах идет речь. Но, несмотря на это, за хищение государственных средств полагается серьезно уголовное наказание, мошеннические действия все еще имеют место быть», — сказал он.