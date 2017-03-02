Казахи готовы выступить в войне против Армении

Активные действия азербайджанкой армии против армянского оккупационного корпуса в Карабахе 25-26 февраля вызвали восторг и жаркие обсуждения в дружественных странах. Наиболее ярко высказался автор в украинском сайте СнаЮА написавший, что «после провальной попытки армянского штурма позиций Азербайджана по всей линии фронта в Нагорном Карабахе, азербайджанские военные нанесли мощный контрудар по позициям Армении, что спровоцировало широкомасштабное отступление армейских подразделений под командованием Еревана». В заголовке иллюстрированного сообщения армянские войска, которые «разбила» армия Азербайджана, названы «пророссийскими».

Граждане Казахстана выразили желание воевать вместе с азербайджанцами. «Я тоже хочу защищать и повоевать против армян, на стороне братьев азербайджанцев (если будет действительно трудно). И я не одинок, нас много тюрок! Мы верим и знаем: армяне точно проиграют эту войну и вернутся оккупированные земли истинным братьям!», - делился в соцсети Медет Сатай.

«На самом деле казахи должны поддержать братьев азербайджанцев в их войне с армянами за которыми стоят русские, как на Донбассе. Армяне без русских никогда не взяли бы Карабаг. Это ясно даже ишаку. Россия никогда не даст решиться этому вопросу, поэтому для освобождения нужна война. А за столом переговоров территории армяне не вернут и сегодняшнее положение дел им выгодно. Наши политики очень трусливые и заглядывают в рот белому царю и не могут поддержать братьев на деле и словом. Говорят красивые слова о необходимости переговоров и мирном решении конфликта, зная что этого никогда не будет. Враг должен быть уничтожен или должен уйти с истинно азербайджанских земель. Но политики и народ у нас не одно и тоже. Мы – казахи, то есть те, кто не потерял язык свою национальную идентификацию и знающие свои тюркские корни всегда поддерживаем и в случае необходимости придем на помощь братьям азербайджанцам, - делился Ержан Дулатбаев.

В России было больше враждебных к Азербайджану и ироничных комментариев. Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского гуманитарного университета Сергей Маркедонов в интервью агентству "Новости-Армения" говорил: «главная задача сейчас - просто начать деэскалацию, хотя бы потому, что политические и статусные вопросы могут возникать тогда, когда перестают стрелять. Или, наоборот, к переговорному процессу может привести усиление конфликта, очень жесткий переход к каким-то военным действиям, когда какая-то сторона проигрывает, а какая-то выигрывает. Мне хотелось бы, конечно, чтобы второго варианта не было. Я надеюсь, что перехода в войну не случится, но то, что такие вещи будут более или менее постоянными, это, к сожалению, так».

Маркедонов считает, что Россия не будет непосредственно вмешиваться в военные действия между Азербайджаном и Арменией, стараясь только чтобы война не стала крупномасштабной, как в девяностых годах. Заметим, что политолог назвал азербайджано-армянскую границу «международно-признанной», не распространяя это правовое определение на Нагорный Карабах.

В спор с Маркедоновым вступил грузинский аналитик Васо Капанадзе, направив из Тбилиси вопрос москвичу:

"Это наша земля" - утверждают азербайджанцы и считают НК оккупированной территорией и наоборот, армяне считают территорию своей... Существующий статус-кво азербайджанцев не устраивает. Возможна ли реальная деэскалация в таких условиях? Если не будут найдены компромиссы между сторонами, то деэскалация будет невозможной», - считает В.Капанадзе.

Маркедонов ответил: «Вы правы, конечно. Но взгляд на "свою землю" был и год и два и десять лет назад. И он никуда не исчезнет даже после деэскалации. Но вот снижение интенсивности инцидентов нужно в практическом смысле здесь и сейчас. Только после этого можно двигать содержательные моменты на переговорах».

Комментируя спор о деэскалации карабахского конфликта, азербайджанский аналитик Эльхан Шаиноглу сказал РадиоАзадлыг, что на самом деле режим прекращения огня в Карабахе прекратился два года том назад. «Армения не желает освобождать от своей армии районы вокруг Нагорного Карабаха, используя факт оккупации этих земель в качестве шантажа. Ереван говорит официальному Баку: вначале решим вопрос о дате проведения референдума в НК о статусе Нагорного Карабаха, потом только освободим эти районы. Ни одно уважающее себя государство не пойдет на удовлетворение шантажа. Поэтому азербайджанской армии ничего другого не остается как давить на оккупанта. Азербайджан затрачивает на приобретение военной техники и вооружения десятки миллиардов долларов не для того, чтобы купленное ржавело на складах. Политические круги и население Армении должны понять, что до тех пока Ереван не освободит районы вокруг Нагорного Карабаха, локальные военные действия будут продолжаться. Не исключено, что эти бои перерастут в масштабные военные действия», - предупредил Э.Шаиноглу.

Энвер Меликов