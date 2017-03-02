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Картина дня

Мама политического узника желает сыну победы

Байрам Мамедов

Байрам Мамедов

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Политическому узнику Байраму Мамедову исполняется 22 года

Байраму Мамедову исполняется 22 года. Узником совести он стал в 21 год, когда был арестован после того как вместе с Гиясом Ибрагимовым расписал политическими граффити постамент под памятником Гейдару Алиеву. Официально ему предъявили обвинение в хранении и сбыте наркотиков.

Через несколько дней после задержания Байрам передал письмо, в котором подробно рассказал о пытках: него выбивали признательные показания. Многих это письмо шокировало. И хотя никто не сомневался в невиновности Байрама, суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. Решение суда молодой парень выслушал с улыбкой.

22-ой день рождения он встречает в исправительной колонии номер 13. РадиоАзадлыг накануне его дня рождения встретилось с матерью Байрама Севиндж ханум, чтобы побеседовать о ее сыне – одном из самых молодых политзаключенных Азербайджана.

“За те 10 месяцев, которые прошли со времени его ареста, я обдумала каждый день его жизни с детских лет до сегодняшнего дня. Открыла для себя сына заново. Поняла, как Байрам нашел свою жизненную позицию и ухватился за нее.

Вначале вспомнила его детство. Байрам с детства был всеобщим любимцем родни. Он носит имя деда и поэтому, даже будучи маленьким ребенком, его почитали за старшего, усаживали во главе стола, называли “отец”. Может поэтому Байрам вырос раньше времени”, - рассказывает Севиндж Мамедова.

“В школу он пошел с шести лет, первую учительницу для него я выбрала сама. Учительница Гюльназ была одной из лучших, все ее ученики заканчивали школу с отличием и поэтому я просила ее взять Байрама в свой класс. Она протестировала мальчика и осталась довольна.

Байрам отличился уже через неделю после того, как пошел в первый класс. Я пришла за ним в школу и поинтересовалась у педагога успеваемостью сына. Она с восторгом ответила: “вы знаете, с какой интонацией Байрам прочитал стих о Родине? Он просто молодец!”.

Сын стал любимцем первой учительницы. Я не выполняла за него уроки, не помогала учиться. Байрам все усваивал в классе. Домашние задания делал сразу как приходил со школы, но с легкостью, потому что все запоминал уже на уроке. До 9-го класса оценки ниже пятерок не получал. На родительских собраниях я участвовала с гордостью, потому что всегда слышала о сыне похвалу.

Особого хобби у него нет, сын только любит футбол. Байрам никогда не дружил с одним человеком особо сильно. Он пытался быть дружелюбным со всеми, никого не обижал и товарищи его любили. Ни разу родители других детей и дети не жаловались мне на сына.

Байрам с детства был необщительным и сейчас такой же. Предпочитал общению книги. Иногда бывало, брал книгу заходил в свою комнату и прочитывал ее за один день. Когда ходил на подготовительные курсы, учительница мне говорила, что Байрам способнее других детей, однако он никогда не кичился способностями.

Байрам не любит рекламировать себя. И сам не завистлив. Он никогда ни у кого ничего не просил. Однажды его товарищ отправлялся за границу и все у него просили что-нибудь привезти. Только Байрам не просил.

После школы Байрам поступил в Славянский Университет, на специальность «переводчик». Он хотел поступить на этот факультет, но уже со второго курса сказал: “Мама, я не буду переводчиком. Буду политиком”. Участвовал в интеллектуальных играх, и команда Байрама выиграла кубок. Ректор университета лично отметил сына.

Мне кажется, в формировании жизненной позиции Байрама большую роль сыграло то, что мы с первой учительницей с детства привили ему любовь к справедливости, учили его не обманывать, любить Родину, людей, делиться тем, что у тебя есть. Поэтому он стал таким – не воспринимает несправедливость, любит правду.

Сегодня его день рождения. В первую очередь, я желаю ему крепкого здоровья.

Во-вторых знаю, что его путь нелегок, но желаю, чтобы он не сворачивал с выбранной жизненной позиции, достиг задуманной цели.

Борьба – прекрасная занятие. Результаты его прекрасной борьбы тоже прекрасны. Байрам борется за свои идеалы. Жизнь покажет - будет эта борьба успешной или нет. Я не знаю, что его ждет. Но пусть продолжает эту борьбу. Я не называю его героем, потому что у нас много шехидов, ребят, может быть более героических чем сын. Но я желаю ему успехов в его борьбе за свои убеждения”.

Айсель Салимова

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