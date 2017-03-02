Чичиковщина на азербайджанских предприятиях

Мертвые души, некогда описанные великим русским писателем Н.В. Гоголем, возродились в азербайджанской практике. Штаты государственных организаций и многих компаний с государственным капиталом изобилуют сотрудниками, существующими лишь на бумаге.

Ширинов (фамилия изменена, а место работы не называем по просьбе нашего собеседника) несколько лет числится в штате государственного учреждения. Официально считается трудоустроенным и даже получает мизерную зарплату в размере 120 манат. На деле Ширинов безработный, его зарплатная банковская карта находится у работодателя, который ежемесячно получает зарплату не только за Ширинова, но и за многих таких же фиктивных работников, формально числящихся в штате учреждения. Выгода начальства от фиктивного штата понятна. Ширинов не знает точных размеров ежемесячного незаконного дохода руководителя, но предполагает, что мертвых душ в штате учреждения немало, в сумме же их зарплат хватает для безбедного существования «Чичикова» местного разлива.

"Разумеется, денег с фиктивного места мне не дают, а зарплатную карту у меня забрали в тот же день, как только я ее получил"

Ширинов числится на этой работе только ради стажа и подрабатывает частным плотником. «Я не надеюсь найти место, где будет официальное оформление с трудовым договором, поэтому охотно согласился на фиктивное трудоустройство. Ходить ежедневно на работу за 120 манат глупо, ведь зарплата не окупает даже дорожных расходов, но стаж мне не помешает. Кроме того, на официальную зарплату мне дали банковский кредит в 600 манат. Я плачу по нему с трудом, потому что доход от частной работы небольшой. Разумеется, денег с фиктивного места мне не дают, а зарплатную карту у меня забрали в тот же день, как только я ее получил», - рассказал мужчина.

Описанный случай - лишь капля в море раздутых штатов азербайджанских государственных учреждений и компаний, имеющих дело с бюджетными средствами и государственным капиталом. Несуществующая рабочая сила стала удобным и широко применяемым способом списания денег не только государственными учреждениями, но частными компаниями, участвующие в огромном множестве государственных инвестиционных проектов. «Победители тендеров в таких проектах различными путями списывают деньги, в том числе оформляя несуществующую рабочую силу», - говорит председатель Лиги защиты прав трудящихся Сахиб Мамедов.

«Мертвые души» не только «греют» карманы армии начальствующих чиновников и руководителей, но облагораживают официальную статистику, позволяя Министерству труда и социальной защиты населения гордо заявлять о пяти процентах безработных граждан

Так списывается львиная доля бюджета проектов. Скажем, если на проект выделено три миллиона манат, два миллиона обязательно осядут в карманах – эти деньги спишут на «мертвые души» в штатах, несуществующие строительные расходы, материалы и прочее. Как правило, число реальных сотрудников вдвое меньше штата, оформленного на бумаге. «Мертвые души» появляются везде, где только имеется возможность списать государственные средства. Само присутствие государственных денег тут же приводит к появлению неиссякаемого источника махинаций – несуществующего штата работников. Из-за огромных масштабов неформального рынка труда в Азербайджане выявить такие факты очень сложно, считает эксперт. Местные «Чичиковы» чувствуют полную безнаказанность в его мутных водах. К тому же «мертвые души» не только «греют» карманы армии начальствующих чиновников и руководителей, но облагораживают официальную статистику, позволяя Министерству труда и социальной защиты населения гордо заявлять о пяти процентах безработных граждан.

Одной из причин роста несуществующих штатов эксперты называют крайне низкую минимальную зарплату. Нижняя граница оплаты труда в Азербайджане установлена на уровне 116 манат. Многие штатные должности в местных государственных организациях предполагают такую зарплату, однако желающих реально работать на эти деньги практически нет. Пока зарплаты на рынке труда не сдвинутся с мертвой точки, руководители учреждений будут пользоваться ситуацией, оформляя фиктивных сотрудников, готовых числиться ради стажа.

Шаин Мамедов