Заявление участников церемонии памяти главного редактора журнала «Монитор» Эльмара Гусейнова

Сегодня исполняется 12-я годовщина со дня вероломного убийства главного редактора журнала «Монитор» Эльмара Гусейнова. До сих пор заказчики и убийцы Эльмара не найдены и не понесли наказания, а его, не смытая праведная кровь продолжает покрывать позором азербайджанскую журналистику.

Убийство Эльмара стало эпохальным событием, потому что оно открыло путь для репрессий против независимой прессы и привело к ее фактическому уничтожению. Многие СМИ закрылись или перешли под контроль власти, превратившись в средства массовой пропаганды. Журналистика потерла свою общественную значимость и стала соучастником политики, приведшую страну к глубокому системному кризису.

Вслед за профессиональной журналистикой репрессиям подверглась так называемая народная журналистика - социальные сети, блогосфера. Ужесточилось законодательство в отношении свободы интернет, участились арест и наказания активистов социальных сетей, также как и журналистов.

В эти сложные для всей страны дни, принимая на себя ответственность за судьбу свободы слова в Азербайджане, как краеугольного камня развития свободного демократического общества, мы призываем власти страны:

1.Привлечь к ответственности заказчиков и убийц Эльмара Гусейнова

2.Освободить из заключения журналистов и блогеров

3.Прекратить преследования за свободу выражения

4.Отменить ограничительные поправки в законодательство о СМИ, Интернет

5. Обеспечить свободный доступ к информации в соответствии законом о СМИ и Свободе информации

5.Принять закон о диффамации

6.Обеспечить экономические условия для устойчивого и свободного развития СМИ

7. Начать конструктивный диалог между медиа-сообществом и правительством с целью создания условий для развития качественных СМИ в соответствии с международными нормами и стандартами.

Баку, 2 марта 2017 года