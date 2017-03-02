Спасение - в слиянии?

Ситуация в отечественном банковском секторе, говоря медицинским термином, остается «стабильно тяжелой». В Международном банке Азербайджана, а также в других аналогичных структурах продолжается кадровая чехарда, под видом оптимизации персонала. При этом существование четкой тактики по оздоровлению кредитных организаций у правительства не прослеживается.

Банки, по сути являющиеся «карманными банками» министров, депутатов и олигархов из близкого окружения семьи Алиевых и Пашаевых, отказываются от слияния и консолидации капитала. Попытки в этом направлении, предпринятые в 2015-2016 годах, как известно, потерпели фиаско.

Между тем Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует Азербайджану ускорить процесс реструктуризации банковского сектора. С таким заявлением выступил вчера глава миссии МВФ по Азербайджану Мохаммед аль-Горчи, приехавший в Баку с очередной инспекцией.

В чем состоит суть предложения? В консолидации в банковском секторе путем банковских слияний и поглощений. Данный шаг обусловлен тяжелым состоянием экономики страны, углубляющимся финансовым кризисом, дальнейшим спадом бизнеса.

«В первую очередь необходимо побыстрее завершить процесс реструктуризации и довести банковский сектор до нормального, стабильного состояния. Нестабильность в этом секторе негативно влияет на экономику. Чем быстрее произойдет стабилизация банковского сектора, тем быстрее нормализуется ситуация в экономике страны в целом, и надеюсь, что это приведет к восстановлению экономической активности», - отметил аль-Горчи.

В ходе нынешнего визита члены делегации МВФ проведут встречи с руководителями ведущих банков страны, обсудят с ними текущий процесс реструктуризации сектора. «Мы хотим узнать мнение банкиров о ситуации на рынке, о главных вызовах и проблемах, стоящих перед ними, о том, как они подготовились к процессу реструктуризации, что является главным вопросом для стабилизации финансовой сферы. Кроме того, мы намерены обсудить с ними реализацию реформ в экономике», - заявил глава миссии МВФ.

Итак, банковскую систему Азербайджана ждут ключевые события, которые могут изменить расстановку сил.

Как отмечает банковский эксперт Акрам Гасанов, в условиях спада в экономике, снижения деловой активности азербайджанские банки столкнулись с рядом серьезных проблем. Среди них самыми значимыми являются недостаток ликвидности, сокращение роста корпоративного кредитования и падение розничного кредитования, ухудшение кредитного и депозитного портфелей, растущая доля проблемных ссуд.

«В сложившейся ситуации главной задачей коммерческих банков является экономическое выживание и продолжение функционирования. Особенно это актуально для средних и малых частных банков, поскольку государственная поддержка обычно оказывается системно значимым банкам (банкам с государственным участием и небольшого числа крупным частным банкам). И для того чтобы оптимизировать ситуацию на кредитном рынке правительство может пойти по любому из двух сценариев: либо закрыть малоперспективные банки, либо осуществить продажу кредитной организации более крупному игроку. Даже если это объединение не принесет прибыли в ближайшее время, оно призвано обеспечить банку стабильность» - поясняет эксперт.

Кроме того, не стоит забывать и о других проблемах банковского сектора страны: недокапитализация, монополизация, чрезмерное количество небольших кредитных организаций, многие из которых не способны выполнять функции банков в их классическом понимании. В этом случае слияние являются спасательным кругом и служат фактором отбора наиболее эффективных и приспособленных кредитных организаций.

«Экономическая нестабильность продолжит свое негативное влияние на качество активов и портфеля банков, их капитализацию. Кроме того, введены новые стандарты ЦБА по капиталу, которые выше, чем предыдущие и, вполне вероятно, что эта мера вынудит некоторых игроков на рынке объединиться или искать другие способы повысить свой уровень капитала. Банковская деятельность в настоящее время является очень сложной и требующей значительных капиталовложений со стороны акционеров, которые должны понимать, что лучше иметь значительный запас по капиталу в своих учреждениях и предпринимать заблаговременные усилия по повышению свое капитализации», - говорит Гасанов.

Таким образом, закрытие еще нескольких банков или их слияние рассматривается верным тактическим ходом для оздоровления банковской сферы страны. Кстати, ВБ и МВФ рекомендуют правительству Азербайджана именно такое решение. Но пойдут ли на это сами банки? Ведь за каждым из них стоит конкретный олигарх-чиновник. Сможет ли Палата по надзору финансовыми рынками сломить их сопротивление?

Однако есть не менее важный вопрос: что даст слияние банков простым вкладчикам?

«Снижения процентных ставок по кредитам и повышения по депозитам гражданам ожидать не стоит. Нужно понимать, что банки объединяются не для того, чтобы вкладчикам было хорошо или плохо. Это бизнес-решения действующих акционеров банков, которые будут оценивать, насколько им интересно слияние. Ведь, например, если два молокозавода объединятся, это не значит, что в стране молоко подешевеет. Объединение банков производится для того, чтобы банковская система укреплялась, и каждый отдельный банк был сильнее. Да, если они станут эффективней, то они, может быть, снизят цены на свои услуги, но это совершенно необязательно. Поэтому здесь трудно прогнозировать. В банковской системе Азербайджана каких-то глобальных изменений, я считаю, особо не будет», – подытожил Гасанов.

В настоящее время в Азербайджане работают 32 банка.



Абдулла Рагимов