Не пишите письма, шлите деньги!

Объем денежных переводов в Азербайджан за 2016 год по сравнению с 2015 годом сократился на 34,5%, с 2014-м – на 54,7%. Об этом говорится в обзоре Центробанка страны. Так, в прошлом году в страну переведено 774 млн долларов США, тогда как в позапрошлом году этот показатель достигал 1,183 млрд долларов, в 2014-м – 1,709 млрд долларов что составляет около 1,5% ВВП. Основная доля финансовых трансферов приходится на Россию, Украину, Казахстана.

Однако председатель Центра экономического и социального развития Вугар Байрамов не согласен с официальными данными, считая их заниженными, не отражающими реальную картину в этой сфере. Одной из причин фрагментарности показателей выступает тот факт, что в отчетах ЦБА учтены объемы финансовых трансфертов, осуществленных по официальным каналам, т.е. через банки или операторов денежных переводов (BLIZKO, Contact, Migom, MoneyGram, PrivatMoney и т.д.).

Исследования показали, что не менее солидная часть вывозимых денежных средств покидают Россию неофициальным путем: многие мигранты перевозят их лично, либо передают через третьих лиц.

«По нашим оценкам, объем трансфертов азербайджанских мигрантов из России значительно превышают официальные данные. Мы провели опрос среди гастарбайтеров-соотечественников. Выяснилось, что 60% наших мигрантов переводят деньги через банки, 40% - активно используют такие формы «вывода» финансов, как пересылка через проводников поезда, родственников, друзей, самовывоз, «хавала» (нелегальные системы денежных переводов). Исходя из этого можно утверждать, что в 2012 году из России в Азербайджан было переведено примерно 2,6 млрд долларов, в 2013 году эта сумма составила 2,5 млрд долларов, в 2014 году – 2,4 млрд долларов, а в 2015 менее 2 млрд долларов, что несколько выше, чем указано в отчетах ЦБА», - отмечает Байрамов.

Тем не менее, факт остается фактом: усиливается тенденция сокращения денежных переводов в Азербайджан из за рубежа.

«Сокращение денежных переводов обусловлено, прежде всего, кризисной ситуацией в экономике России. Азербайджанские трудовые мигранты, работающие за рубежом, получают меньше доходов и поэтому переводимые ими средства значительно сократились. А это негативно влияет на материальное положение семей в наших регионах, для которых единственным источником дохода зачастую являются денежные переводы из России. Но негативное влияние экономического кризиса наблюдается ныне везде – Украине, Молдове и т.д.», - комментирует сложившуюся ситуацию РадиоАзадлыг независимый эксперт Нариман Агаев.

В 2014 году против России ввели экономические санкции, на фоне которого произошла девальвация рубля, сократился товарооборот, упали зарплаты людей во всех отраслях экономики. Азербайджанские гастарбайтеры в основном заняты в сфере торговли, ресторанном бизнесе. Именно на торговлю пришелся «удар» санкции Запада. Поэтому как минимум на 50% сократились денежные переводы наших соотечественников в страну.

По последним данным, в настоящее время в России проживают 554 тысячи трудовых мигрантов из Азербайджана, хотя до 2014 года эта цифра превышал 600 тысяч человек. Так, что в отличие от таджиков массового оттока азербайджанских мигрантов с территории РФ не наблюдается. Некоторые находят работу в других сферах экономики и пережидают кризис. Другие или возвращаются на родину или переезжает в Центральную Азию и Турцию, где занимаются мелким и средним бизнесом.

По словам эксперта, что до сих пор российский рынок труда являлся самым популярным направлением для трудовых мигрантов из Азербайджана. Но ныне ситуация изменилась не только там, но и у нас в стране. Лихорадит банковскую систему, получить кредит под бизнес-план невозможно, в экономике стагнация. Растущая безработица заставляет людей покидать страну. Наши сограждане начинают «осваивать» другие направления трудовой миграции. Самыми привлекательными в плане трудоустройства сегодня являются Чехия и Германия, где проживает немало азербайджанцев. Для миграции в Европу используются различные виды приглашений и образовательные программы.

«Но, наши граждане трудятся также в Казахстане, Узбекистане, Турции. Они создают там свой бизнес, открывают рабочие места, приглашают специалистов из Азербайджана. Пока рано делать прогнозы на 2017 год, все зависит от того, как дальше будет развиваться экономическая ситуация в России, продолжит ли дешеветь рубль, будут ли сняты санкции против РФ и т.д. В зависимости от этого будет меняться ситуация с трудовыми мигрантами», - отмечает Агаев.

Эллада Алекперова