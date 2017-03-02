Высокая планка Эльмара Гусейнова

2 марта – 12-я годовщина трагической даты. 2 марта 2005 года в подъезде дома в котором он жил с семьей убит выстрелами в упор Эльмар Гусейнов - выдающийся азербайджанский журналист, статьи которого читались по всему бывшему СССР и Европе, интересующихся у нас происходящим. Выдержки из его ярых публикаций в легендарном "Мониторе" до сих пор ходят по сайтам и страницам, цитируются, по ним определяют события в Азербайджане до смерти автора в 2005 году. Убийство не раскрыто. Все его друзья и коллеги уверены, что это мерзкое преступление не раскроется пока у власти те, на кого обрушивался Эльмар.

Он был отъявленным демократом знавшим, что такое советский тоталитаризм и неистово борющийся против воцарения в Азербайджане неосоветизма, замешанного на азиатской деспотии. Получал ясные предупреждения, чтобы "не зарывался", но писал хлестко, эмоционально, перегибая. Эльмар, а тогда он был издателем «Бакинского бульвара», в 2001 году получил 6-месячный тюремный срок, просидел в тюрьме 1 месяц, затем под давлением международной общественности был выпущен на свободу. А газета, также как другие его издания, была вынужденно закрыта. Но не успокоился, не смирился и был окончательно наказан расстрелом в подворотне. Пуля прошла рядом со ртом. По понятиям, чтобы не оставалось сомнений - за что...

Таких отъявленных борцов, столь жестоко наказанных системой, в других краях очень мало, буквально единицы. Азербайджан неустанно поставляет миру невероятные биографии личностей, знающих о последствиях своей борьбы и в упор не отступающих, причем цепь не прерывается до сего дня. Возможно, герои побеждают, потому что в последние два месяца власть не осуждает демократов по фиктивным обвинениям в наркопреступлениях, а осуждают на 30 суток административного ареста за "неподчинение полиции", предварительно поиздевавшись, пытая арестованного. Вчера двух наших журналистов, осужденных за публикацию разоблачительной правды, суд даже освободил из тюрьмы. Большой успех азербайджанских демократов.

Дело Эльмара продолжается, - в этом нет сомнений, все происходит на наших глазах. Есть отходы назад - созданное Э.Гусейновым информационное агенство "Тренд" давно выполняет функции информационного сопровождения действий власти. Один из юных соратников Эльмара скатился до роли нашего "попа Гапона". Остальные держатся.

Сегодня, как ежегодно происходит 2 марта, группа журналистов посетила могилу коллеги, убитого киллером, заказчик которого известен.

Главное, как мне кажется: Эльмар поставил высокую планку непримиримости, принципиальности журналисткой борьбы за свободное, европейское общество в Азербайджане. Не скоро, может очень не скоро, но памятник Эльмару будет установлен в Баку. В этом нет сомнения потому, что дорог может быть много, но путь к демократии у всех в мире один.

Энвер Меликов