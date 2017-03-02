Посол помешал генералу мчаться по шоссе, и наказан арестом машины

В четверг генерал азербайджанской государственной дорожной полиции напоролся на потенциальную для себя неприятность, санкционировав задержание автомобиля бывшего министра иностранных дел Азербайджана, бывшего посла страны в Эстонии, Чрезвычайного и Полномочного Посла Тофика Зульфугарова. Двигавшийся по проспекту Г.Алиева в своем джипе Зульфугаров уступил дорогу мчавшемуся сзади и мигающему БМВ без полицейской раскраски. Потом, чтобы занять безопасное положение на скоростной дороге, обогнал БМВ и двигался дальше с разрешенной скоростью до 120 км в час. В дорогом седане находился, как потом оказалось, генерал, давший указание находящемуся впереди патрульному автомобилю дорожной полиции остановить автомобиль экс-министра.

Патруль остановил автомобиль Зульфугарова, узнал его и, несмотря на государственный статус посла владельца машины, увез джип на штрафную стоянку. «Патрульные сказали, что у них приказ - доставить мой автомобиль на штрафную стоянку, и на мой вопрос "За что?", сказали, что не могут сформулировать претензию и поэтому мне даже не выдали протокол», - сообщил посол.

«ГАИшники» милостиво отвезли в патрульной машине Зульфугарова и членов его семьи домой, в Мардакян. Ему объяснили, что «нарушитель» не уступал дорогу машине со спецсигналом. БМВ, оказывается, мигал фонарем, установленным за решеткой радиатора.

Автомобиль Зульфугарова на штрафной стоянке, спасение машины обойдется в крупную сумму штрафа за неизвестное правонарушение и, наверное, придется поделиться «уважением», если такая практика распространяется на отечественных дипломатов.

«Злостный нарушитель» и посол в одном лице надеется на объективное расследование в дорожной полиции, тем более, что все происходящее на трассе записывалось на видеорегистратор, установленный в салоне арестованного джипа.

«У меня есть 2 вопроса. Кто этот достопочтенный "синьор", которого я ненароком обидел (номер автомобиля отчетливо виден - 10 AA 102) и какие ошибки более опытные водители увидят в моем вождении? Вот такая история случилась со мной сегодня вечером и спасибо, что этот неизвестный мне генерал не приказал меня расстрелять в присутствии моей семьи за то, что я не оказал должного почтения его "святейшеству". По правде говоря, мой ранг посла является самым высшим дипломатическим рангом и приравнивается к генеральскому званию. Этот ранг я получил 15 января 1998 года, распоряжением Президента Гейдара Алиева и всегда им гордился, и буду гордиться», - пишет Зульфугаров в Фейсбук.

Т.Зульфугаров ответил на вопросы РадиоАзадлыг:

- Нарушения ПДД с моей стороны не было, так как использование светового спецсигнала должно сопровождаться звуковым спецсигналом. Проблесковый маячок на оперативных машинах должен устанавливаться на магните на крыше автомобиля и его использование не предполагается за облицовкой под капотом. Исходя из дорожной обстановки только водитель принимает решение какой маневр ему совершить, чтобы безопасно уступить дорогу. После того, как я его пропустил, он снизил скорость ниже разрешенной, более того - стал опасно тормозить, создавая аварийную ситуацию. Остановивший меня патруль не смог сформулировать претензий ко мне, сделал тест на алкоголь и после этого сопроводил меня до дома, где я смог оставить семью, затем я с ними поехал на штрафную стоянку, где оставил автомобиль и отдал документы на машину и водительские права, не получив в ответ никакого протокола об изъятии автомобиля и о нарушении правил дорожного движения. Когда я парковал машину, я случайно услышал, что один из патрульных сказал другому: "Я погоны сниму, но составлять протокол о ложном алкогольном опьянении не буду". Эти слова были сказаны не мне, и я сделал вид, что не услышал их. Поэтому у меня никаких претензий к этим достойным сотрудникам полиции и к оперативному дежурному не будет. Их заставили выполнить неправомерный приказ о моем задержании и изъятии автомобиля.

- Обязаны ли сотрудники ГДП учитывать ваш статус посла?

- Посол имеет дипломатический иммунитет только в стране аккредитации, в своей стране он обладает теми же правами и обязанностями, что и простой гражданин. Согласно законам, особая служба государственной охраны осуществляет специальные меры безопасности в отношении шести лиц государства. Все остальные должностные лица обязаны следовать правилам ПДД, за исключением случаев предусмотренных законом. Во многих странах включение проблесковых маячков и звуковых сигналов фиксируется и регистрируется специальной аппаратурой, а по окончании дежурства подается специальный рапорт с объяснением причин использования специальной техники. Думаю, что и у нас такие же внутренние правила.

История с Тофиком Зульфугаровым может обрести политические очертания, если выяснится, что посла «заказал» МИД Азербайджана, деятельность которого в области карабахской проблемы открыто критикует посол.

На запрос агентства Turan ответственный за связи с общественностью Дорожной полиции Баку Вагиф Асадов, сказал, что если было задержание, то значит имело место нарушение. Если гражданин не согласен или считает, что его права нарушены, он может обратиться с жалобой, и она будет внимательно рассмотрена, добавил он.

«Хочу спросить у господина Вагифа Асадова, как я могу жаловаться, если мне не выдали протокол о задержании и изъятии автомобиля и не вернули мои водительские права и тех. паспорт. Формально, машина считается в угоне, который осуществили люди в полицейской форме. Если мне не вернут автомобиль и документы, то завтра я обращусь с заявлением об угоне автомобиля»,- виртуально ответил посол.

А по данным Lent.az служебный автомобиль возит заместителя начальника Управления полиции Баку, генерал-майора полиции Сахлаба Багирова. В комментарии lent.az генерал заявил, что автомобиль Т.Зульфугарова отправлен на штрафстоянку за нарушение правил.

Энвер Меликов