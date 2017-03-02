Осужденные за убийство журналиста Расима Алиева отрицают вину

В Бакинском Апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы Эльшана Исмайлова, Самира Мустафаева, Кянана Мадатова, Джамала Мамедова и Арифа Алиева, признанных Бакинским Судом по тяжким преступлениям виновными в резонансном убийстве журналиста Расима Алиева.

Заседание началось с небольшим запозданием и с новой судейской коллегией под председательством Гадима Бабаева, - передало сразу после суда РадиоАзадлыг. Перед входом в зал у всех отобрали сумки и телефоны, однако стоит заметить, что в зале суда не было аквариума, как в том, где проходят процессы над политзаключенными.

Когда все расселись по местам, ввели заключенных, а вслед за ними вошли судьи. Процесс начался. Судья Бабаев, огласив анкетные данные и суть рассматриваемого дела, отметил, что у обвиняемых сменились адвокаты и предложил им написать заявление об отказе от старых адвокатов и поданной ими апелляционной жалобы. Был объявлен перерыв, в течение которого было написано заявление, и вернувшаяся в зал коллегия приняла его. Затем процесс продолжился выступлением адвокатов.

Адвокат Кянана Мадатова - Расул Юсифбейли заявил о невиновности своего подзащитного: “Даже экспертиза показывает, что Кянан не бил Расима Алиева – на одежде Расима Алиева нет потожировых следов моего подзащитного. Кроме того, я распечатал съемку с камеры наблюдения в момент избиения журналиста. Распечатана каждая секунда события. Кянан не бил. Его позвали пить чай, он приехал и не знал, что намечается подобное. Однако суд приговорил его к 9 годам лишения свободы. Однако в деле не учтен фактор врачей. Это один из тех редких случаев, когда мнение защиты и обвинения совпадает. Врачи проявили халатность, однако это не было учтено. Прошу оправдания для Кянана Мадатова”, - заявил адвокат.

Затем слово было передано Шамсаддину Гулиеву - адвокату четырех остальных подсудимых. Он представил суду ходатайства о предоставлении рентгеновского снимка Расима Алиева из Городской клинической больницы N1, а также привлечении к судебному процессу лечащих врачей журналиста: “Я уверен, что на рентгеновском снимке показано, что на ребрах нет даже трещины. В то время, как врачи утверждают, что ребра были сломаны от ударов и они повредили внутренние органы. Почему Суд по тяжким преступлениям не привлек врачей в качестве свидетелей и не рассмотрел мое ходатайство? Почему в суд не пригласили всех свидетелей по делу? Суд учел только показания врачей, данных на следствии. Многие из свидетелей на процессе заявили, что им показали видеозапись с камеры, а потом взяли показания. Суд должен расследовать дело, а не относиться к нему тяп-ляп”.

В это время судья Бабаев прервал адвоката и сделал ему замечание: “К суду надо относиться уважительно. Говорите по существу. Делаю вам предупреждение”.

Гулиев не согласился: “Я говорю по существу. Почему мне было отказано судом в предоставлении рентгеновских снимков покойного? От одного удара не может быть повреждений, которые указаны в заключении о смерти. Мои подзащитные не направлялись на встречу с целью убийства. Они осуждены несправедливо”.

Затем судья предоставил слово подсудимым. Эльшан Исмайлов заявил, что невиновен и его подставило следствие: “На меня “повесили” то, что я украл кошелек и телефон Расима Алиева, сказали, что там было 127 манатов и 5-6 банковских карт. Если я взял деньги, то зачем мне карты? Что стало с ними? Нас обвинили в краже телефона. Мы его не воровали. Нам не подходят такие действия. Что касается Расима Алиева, то в интернете есть видео. На нем по человеку проезжает «Камаз» и его ребра не ломаются. Я не виновен в смерти Расима. Меня заманили под камеру наблюдения, воспользовались моей неопытностью. Если мне докажут, что виновен я, то я готов понести наказание, большее, чем это. Но мне не доказали это. Наши сроки уже были известны заранее. Следователь дал мне это понять. Когда-нибудь они, те кто несправедливо нас обвинили, следователь, прокурор, сами окажутся на нашем месте здесь. Президенту докладывают о нас неверную информацию. Это заказное дело”.

Судья предоставил слово другим подсудимым, которые заявили, что согласны с адвокатами. Затем Гадим Бабаев отметил, что суду нужно время на рассмотрение ходатайств и назначил следующий процесс на 15 марта.

Отец убитого журналиста заявил РадиоАзадлыг, что подсудимые пытаются снять с себя вину: “Они полностью виновны. Виноваты и врачи. Но сейчас Эльшан и другие пытаются снять с себя вину. Их адвокаты думают, что если к делу привлекут врачей, то доля вины их подзащитных уменьшится”.

Журналист Расим Алиев был избит в Баку 8 августа 2015 года, и на следующий день скончался в больнице. Фигурантами дела о его смерти стали шесть человек, в том числе футболист Джавид Гусейнов. 1 апреля 2016 года суд в Баку приговорил пятерых подсудимых по делу об убийстве Алиева к лишению свободы на срок от 9 до 13 лет. В отношении Гусейнова дело было выделено в отдельное производство. Футболист вину не признал. 31 мая 2016 года он был приговорен к 4 годам колонии по обвинению в недонесении о преступлении, но 12 октября апелляционный суд сократил этот срок до 1 года и 2 месяцев, и Гусейнов вышел на свободу.

Айсель Салимова