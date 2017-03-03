Беспредел в банковском надзоре
Кто крышевал незаконную деятельность банков?
Проблема причастности руководства местных финансово-кредитных организаций к масштабному грабежу средств собственных вкладчиков получила широкую огласку в СМИ, что вынудило руководство Фонда страхования вкладов – организации с непонятным правовым статусом, назначенной контролировать возврат долгов лопнувшими банками, признаться – злоупотребления имели место. Речь шла о высокопоставленных сотрудниках финансовых учреждений, чьи лицензии были ранее аннулированы.
Эксперты и пресса обвиняют владельцев и руководство лопнувших и даже действующих банков в том, что те выдавали деньги кредиторов в виде кредитов собственному бизнесу и аффилированным лицам. Выяснилось ,что руководители банков осуществляли должностные подлоги, превышали полномочия, присваивали денежные средства, продавали имущество клиентов, подделывали подписи и т.д. Но чем, в таком случае, занимался Центробанк, призванный все эти годы осуществлять процедуру банковского надзора? Ответа на этот вопрос не последовало даже в результате скандала с арестом бывшего председателя правления Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангира Гаджиева.
При выявлении подобных фактов менеджеров, ответственных за финансово-банковский и валютный надзоры, сразу бы уволили и привлекли к ответственности, считают эксперты. За ответом на эти и прочие вопросы РадиоАзадлыг обратилось к банковскому эксперту Акраму Гасанову.
-Последнее время широко обсуждается незаконная деятельность руководства банков, сей факт в недавнем заявлении признал директор Фонда страхования вкладов Азад Джавадов. Объясните, почему у Генпрокуратуры нет вопросов к лицам, отвечавшим за финансово-банковский контроль?
-Раньше, до передачи этих функций Палате надзора над финансовыми рынками, за банковский надзор отвечал Департамент по надзору над кредитными организациями под руководством Рашада Оруджева. О связях этого чиновника, ставших причиной его неприкосновенности, мы поговорим позже. Дело в том, что упомянутый департамент в структуре Центробанка осуществлял банковский надзор, пару раз в год они проводили проверки, в том числе выездные, получали дистанционные отчеты, изучали кредитные досье – кому какую сумму и на каком основании выдали деньги банки, соответствует ли ссуда установленным правилам кредитования. Словом, миллионный кредит, выданный чайхане – а это реальная ситуация - не может укрыться от бдительного ока служителей департамента Оруджева. Миссия этого ведомства – защищать права клиентов банков. Как видите, эта задача не выполнена. Из банков под видом кредитов вывозились огромные средства вкладчиков и государства. Однако чиновник не только не привлекался к ответственности, он все еще занимает место генерального директора Центрального банка Азербайджана.
- ЦБА не вел проверки?
- Напротив, Центробанк проверял чаще, чем принято думать. Его служащие приходили в банки, выявляли незаконную деятельность и закрывали глаза. Почему? В обмен на что? Это вопрос к правоохранительным органам.
- Почему этот момент не расследует Генпрокуратура?
- Потому, что некому поднять этот вопрос перед прокуратурой. Сделать это может либо Палата финнадзора, либо собрание кредиторов. Но первая не хочет связываться с Оруджевым, а собрания кредиторов превратили в фикцию. Сегодня к Палате финнадзора перешли функции контроля, принадлежавшие ранее Департаменту по надзору над кредитными организациями Центробанка. Она проверяет и видит – денег нет, кредиты не возвращаются, об этом трубят все международные рейтинговые агентства.
Что делает председатель совета директоров Палаты? Руфат Асланлы вышел и сказал, что ситуация с проблемными кредитами стабилизировалась!
Другой субъект, который мог бы поднять этот вопрос перед Генпрокуротурой – собрание кредиторов - лиц, доверивших свои деньги банкам. Им нечего бояться и стесняться, ведь речь идет об их деньгах. Если собранию кредиторов лопнувших банков позволят состояться в цивильном формате и дадут ознакомиться с документацией, выяснится, что последние годы банк выдал чайханам и мотелям кредитов на энную сумму принадлежащих им денег. И тогда этих людей никто не остановит. Им совершенно все равно, кому приходится родственником Оруджев и прочие ответственные лица. Это главная причина, по которой собрания кредиторов не проводятся, его подменили комитетом. Пользуясь пробелами в банковском законодательстве комитет кредиторов превратили в неэффективное собрание тысяч вкладчиков, по сути неспособное контролировать процедуру банкротства и возврат разворованных денег, именуемых «проблемными кредитами».
- Объясните, какие родственные связи Оруджева мешают Асланлы вынести вопрос о дефектном банковском надзоре на рассмотрение Генпрокуратуры?
- Оруджев является зятем руководителя главы Национальной конфедерации собственников, председателя правления акционерной кредитной организации Aqrarkredit Мамед а Мусаева по прозвищу «Шапка Мамед». Это очень влиятельное лицо. Именно по этой причине, несмотря на напряженные отношения с главой Центробанка Эльманом Рустамовым, председатель совета директоров Палаты по надзору над финансовыми рынками Асланлы не спешит предавать огласке беспредел, царивший в сфере банковского надзора, увиденный им после перехода этих функций к финансовой палате.
Кстати, в июле прошлого года, после отзыва лицензий четырех банков, Асланлы заявил, что все эти финансовые организации представляли искаженную отчетность. Этим он тонко намекнул на Оруджева, принимавшего банковскую отчетность.
Шаин Мамедов
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