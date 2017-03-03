"Осуждение Мехмана Гусейнова показывает политическую волю. Я считаю, что суд принял не независимое решение".

Об этом заявил адвокат блогера Эльчин Садыгов после суда в интервью журналистам.

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Решением Сураханского районного суда, блогер Мехман Гусейнов осужден на 2 года заключения.

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2 марта в Сураханском районном суде прошло заседание по делу блогера Мехмана Гусейнова. Во время заседание для активиста социальных медия потребовали 3 года заключения. Об этом в своем выступлении заявил представитель подавшего на блогера в суд начальника Насиминского Районного Управления Полиции Муса Мусаева, Алирза Абилов.

В своем заключительном слове Мехман Гусейнов заявил, что это - заказ сверху из-за его деятельности.

Судебный состав под председательством судьи Джейхуна Гадимова ушел на совещание.

НАПОМИНАНИЕ

Мехман Гусейнов был хадержан в центре Баку вечером 9 января. Несколько человек в гражданской одежде схватили его, скрутили и запихав в машину увезли.

На следующий день блогер оказался в Насиминской полиции, откуда его повезли в суд и оштрафовали на 200 манат за «сопротивление полиции».

После выхода из суда блогер сообщил, что его похитили и пытали полицейские, которые требовали от него прекратить критические репортажи о представителях власти.

Вот эти слова блогера и были расценены МВД, как оскорбление и стали причиной иска.