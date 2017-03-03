Лохотрон для безработных

На фоне углубляющегося экономического кризиса в Азербайджане рост безработицы набирает обороты. В разгар массовых увольнений газеты, Интернет и даже переходы станций метро вдруг запестрели объявлениями с предложениями высокооплачиваемой работы. Условия: полная или частичная занятость, гибкий график и т.д. Принимают всех желающих – студентов, учителей, пенсионеров. Образование, специальность, пол, возраст значения не имеют.

Оторвав несколько талончиков с номерами телефонов, решила позвонить. Выяснить по телефону, в чем состоит специфика деятельности компании, не удалось. На другом конце провода сообщили, что для получения подробной информации нужно приехать по указанному адресу, пройти собеседование. Что же придется ехать, иначе на мое место возьмут другого, ведь желающих много.

Мое дело – или обучать новичков, консультировать их, или вести базу данных. Главное – вовлечь в бизнес как можно больше людей

Не без труда нашла указанные адреса: один офис находился недалеко от станции метро Нариманов, возле «AFBbank»а, другой – напротив Министерства образования на пр.Хатаи, третий – возле здания ОВИРа. Что интересно: на зданиях нет вывески с названием фирмы, по мобильному объясняют куда пойти, кого спросить. Везде хорошо встретили меня, поинтересовались о роде моей деятельности, насколько я коммуникабельна и много ли друзей. Как выяснилось, одна фирма распространяет лечебные продукты восточной медицины, другая – брендовую бижутерию, третья - бытовую химию, произведенную в Израиле. Мое дело – или обучать новичков, консультировать их, или вести базу данных. Главное – вовлечь в бизнес как можно больше людей.

Почему же для реализации товара фирмы нанимают людей с улицы, не открывают магазины, не проводят рекламные акции? Услышала стандартный ответ: эти мероприятия затратные, со временем можно будет подумать о расширении бизнеса.

По сути, это поле чудес, на котором предлагают закопать и присыпать денежки…

Неужели сетевой маркетинг вернулся в Азербайджан? Однажды мы это уже проходили. Помните конец 1990-х, гербалайф! Тогда многие бакинцы решили сколотить капитал с помощью этого средства для похудания. Но оказалось, что в условиях тотального дефицита продуктов питания людям не до гербалайфа, и без него можно было сбросить вес. В 2000 годах эмиссары китайской корпорации «Tiens» появились в Баку. На этот раз жителям столицы предлагали препараты на основе трав, произрастающих в Тибете. Схема распространения продукции была та же: привлечение как можно больше людей к торговле, путем расширения этой сети. А затем пришел черед компаний «Amway», «Qnet», продающие чистящие и моющие средства, кухонные принадлежности, косметику и пр. По сути, это поле чудес, на котором предлагают закопать и присыпать денежки…

«В условия кризиса и высокого уровня безработицы мошенничества, связанного с продажей продукции, становится больше. Людей привлекают высокими гонорарами, свободным графиком работы, поездкой за рубеж, якобы на тренинги и т.д. Доверчивые граждане попадают в сетевой маркетинг, не зная потом как оттуда выбраться, ведь за учебу и продукцию заплачено из собственного кармана. Общие черты сетевых компаний - это отсутствие стационарных торговых точек, реализация товаров по каталогам», - комментирует ситуацию РадиоАзадлыг глава Лиги защиты прав трудящихся Азербайджана Сахиб Мамедов.

"Доверчивые граждане попадают в сетевой маркетинг, не зная потом как оттуда выбраться, ведь за учебу и продукцию заплачено из собственного кармана"

По словам эксперта, маркетинговая система базируется на принципе пирамиды, когда один ее участник привлекает в сеть еще несколько участников и становится их рекрутером или «спонсором», а те в свою очередь привлекают своих рекрутов и т. д. по вертикали. Каждое вышестоящее звено цепи получает процент от дохода своих новобранцев, тем самым формируется мотивация на привлечение новых участников в сеть. В результате большие прибыли получают организаторы и среднее звено. А вот непосредственные распространители нередко остаются в накладе. Не каждый рискнет покупать косметику и посуду с рук, если их невозможно будет потом вернуть при браке. В значительной своей массе за такой формой бизнеса часто скрывается обычное мошенничество.

Менеджеры, занимающиеся сетевым маркетингом, делают ставку на тех, кто хочет устроиться на непыльную работу в офисе (а таких большинство). Дескать, за умеренную плату мы тебя обучим. Дальше все зависит от тебя: будешь пахать – перед тобой откроются блестящие перспективы. И чем быстрее начнешь, тем быстрее разбогатеешь...

Но есть и мошенничество с трудоустройством. Лже-рекрутологии работают под видом «кадровых агентств», фирм, ведущих набор сотрудников «на высокооплачиваемые должности», и контор, предлагающих работу на дому. Схема привычная: соискателя на вакансию приглашают в офис (он, кстати, может выглядеть вполне прилично) на собеседование, где под рассказы о многочисленных историях успеха, просят заполнить простенькую анкету и подписать договор на оказание услуг. Но сначала надо внести предоплату - как правило, от 10 до 20 манатов. После этого клиент получает список вакансий. Но потом выясняется, что этот список дублирует газету «Биржа» и рекрутинговые сайты (boss.az, rabota.az, is-elani.az).

Писать жалобы и обращаться в правоохранительные органы бесполезно, ведь в договоре черным по белому было прописано, что компания обязуется оказать клиенту консультационные услуги, или предоставить базу данных, что она, собственно, и сделала.

Чтобы распознать мошенников, подвизавшихся на рынке труда, не надо быть ни психологом, ни юристом. Достаточно не позволять собственной жадности затмить здравый смысл. И помнить простое правило: никаких предоплат.

Эллада Алекперова