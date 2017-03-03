Слова Арифа Рагимзаде возмутили азербайджанцев

1 марта в московском сайте km.ru было опубликовано интервью с главой парламентской комиссии Милли Меджлиса Арифом Рагимзаде – одним из старейших депутатов посткоммунистического парламента Азербайджана. А.Рагимзаде отвечал на вопросы корреспондента об этнических причинах нагорно-карабахского конфликта. Его интервью осталось бы в Азербайджане почти незамеченным, если бы не следующие вопрос и ответ:

- Мне приходилось слышать высказывания о том, что турки и азербайджанцы – один народ.

- Это ошибка! Да, мы, азербайджанцы, имеем общие корни с турками, но народы - совершенно разные.



( http://www.km.ru/world/2017/02/28/azerbaidzhan/796484-arif-regimzade-nasha-beda-v-tom-chto-v-rossii-nas-schitali-turk)

Слова А.Рагимзаде вызвали шквал возмущения граждан Азербайджанской Республики. Люди негодуют, увидев в словах Рагимзаде умышленное желание натравить одних граждан страны на других, вызвать межнациональные трения.

Активист «Организации наций и народов, не имеющих представительства» Эльнур Меликов видит наши проблемы не в межнациональных отношениях, а в другом: «С каких этот пор Ариф Рагимзаде считается влиятельным политикам? Но вопрос не в этом. Наша беда в том, что у подавляющего большинство людей в нашей республике, в 21-м веке, гражданская требовательность и ответственность полностью отсутствуют».

Создатель и первый председатель Госкомиссии по приему студентов Вургун Эйюб пишет:

- Ни разу не видел турка, который бы ставил свою нацию выше других. Может, где-то вдали такие и есть, но я не видел. Турки утверждают о своей идентичности только тогда, когда какие-то силы пытаются их унизить, попрать права тюрок. Ха-ха

Журналист Ниджат Гаджиев:

- Кто такой азербайджанец? Ответ прост: совокупность всех этносов проживающих на территории республики Азербайджан, политически называют азербайджанцами, то есть это может быть турк, лезгин, талыш, тат, курд, русский, и все остальные. Но в связи с тем, что турок стране больше остальных и это титульная нация, государственный язык в стране азербайджанский - диалект турецкого.

В обществе вновь заговорили о неадекватности Милли Меджлиса, занятого не разрешением действительных проблем азербайджанского народа, а обслуживанием желаний власти. Политический эмигрант, бывший посол Азербайджана, а ныне один из руководителей эмигрантской азербайджанской организации в Европе Ариф Мамедов вспоминает:

- Я как то рассказывал эту историю, но не называл имени этого горе-депутата. В свете его новых интервью хочу сказать, что это был тот самый Ариф Рагимзаде.

В Страсбурге по случаю дня памяти Ходжалинской трагедии я организовал встречу в одном из известных конференц-залов предоставленных мэрией Страсбурга и пригласил послов стран при Совете Европы и сотрудников секретариата СЕ. Пришло очень большое число людей. К удивлению, появился генконсул США в Страсбурге. Так как в Страсбурге были депутаты нашего парламента, я их также пригласил на мероприятие.

Со вступительным словом начал свое выступление председатель одной из комиссий Милли Меджлиса Ариф Рагимзаде. Рассказал о Ходжалинской трагедии и в конце вдруг говорит, что Ходжалинский геноцид сравним только с геноцидом, осуществленным США против японского народа в Хиросиме и Нагасаки.

Я от шока подпрыгнул со стула. Через 2 минуты все послы и сотрудники секретариата СЕ спешно удалились с мероприятия...... Причем тут Ходжалы и Хиросима с Нагасаки - не могу понять по сей день…, - вспоминает политическую деятельность А.Рагимзаде за рубежом опальный дипломат Ариф Мамедов.

Энвер Меликов