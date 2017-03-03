Только обеспеченным господам?

Льготное жилье в Баку будет продаваться по цене на 20-25% ниже от средней рыночной стоимости, сказал накануне директор Государственного агентства по жилищному строительству Самир Нуриев. Это весьма расплывчатый подход, однако у агентства нет еще четких критериев определения цены.

«Цены будут зависеть от места и прочих критериев», - сообщил Нуриев, отметив, что главным образом государственная поддержка заключается в том, что земельные участки под строительство и прокладка коммуникационных линий бесплатны. Это значит, что упомянутые расходы не входят в себестоимость квадратных метров. Также выяснилось, что критерии, по которым будут определять претендентов на получение ипотеки в новых домах те же, что были до этого в рамках социального кредитования по линии ООО Азербайджанский ипотечный фонд.

Получается, что нашумевшая программа льготной ипотеки не представляет собой ничего нового для граждан, нуждающихся в жилье. Это продолжение многолетней социальной ипотеки, действующей в стране по линии АИФ – те же условия кредитования, те же процентные ставки по кредиту и требования к первоначальному взносу и пр. Прозрачно-обтекаемые заявления главы агентства по жилищному строительству о ценах ниже рыночных не являются гарантией доступности жилья, ведь цены на рынке не спешат падать.

Сегодняшний гость РадиоАзадлыг эксперт консалтинговой компании Value and Sources Рашад Алиев сказал по этому поводу следующее:

- Ничего в корне нового и, так сказать, сенсационного, система ипотечного кредитования для граждан не представляет, а желающие ознакомиться с условиями социальной ипотеки могут сделать это на сайте ООО «Азербайджанский ипотечный фонд». Остались те же требования к первоначальному взносу и процентным ставкам, что имеются уже много лет по линии социальной ипотеки. Новость в данном случае представляет то, что если раньше в социальную ипотеку можно было оформить только жилье вторичного фонда, а теперь по льготным тарифам можно будет приобрести, в том числе квартиру в новых зданиях, которые строятся по линии Государственного агентства по жилстрою. Новые здания можно будет купить сразу, а можно оформить в кредит с 20-25-процентной скидкой.

- Скидка действует на жилье, приобретаемое только в кредит?

- Из заявлений руководства агентства можно сделать вывод, что цены ниже рыночных будут действовать и в том, и в другом случае.

- Объясните, что представляет собой ООО MİDA, в чем заключаются его функции?

- Начнем с того, что Государственное агентство жилищного строительства призвано контролировать деятельность общества с ограниченной ответственностью, проще говоря, ООО MİDA находится в подчинении этой структуры. В распоряжение общества предоставляются государственные земельные участки под строительство жилья, причем решением такого рода вопросов займется Кабинет министров. В компетенцию общества входит организация и контроль над строительством, в частности, оно займется проведением государственных тендеров среди строительных компаний и выбором застройщика, решением финансовых вопросов и пр. Кому, что, где, как и почем строить - все эти вопросы в той или иной мере решаются на уровне ООО MİDA. ООО проводит тендеры среди строительных компаний, заказывает строительство льготного жилья. Проще говоря, ООО занимается тем, что получает от государства деньги, доступ к инфраструктуре, бесплатные земельные участки, заказывает проекты строительным компаниям.

По идее, институт социального жилья, который регулируется жилищным агентством, должен решить квартирный вопрос граждан, сделать жилищный фонд доступнее. Эта функция в частности возложена на ООО MİDA. Цель его деятельности – расширить фонд социального жилья, а льготные условия будут финансироваться через ипотечное кредитование Азербайджанским ипотечным фондом . Продажа квартир будет осуществляться через АИФ. Другая часть отстроенного жилья будет продаваться наличными.

- 25% ниже рыночной стоимости – это много или мало для льготного кредитования?

- Это нормально, потому что себестоимость жилья, возводимого по линии Агентства по жилищному строительству будет ниже, чем у других компаний. Земля под строительство будет выделяться бесплатно, подключение домов к инфраструктуре тоже. Большая часть сопряженных со строительством расходов, в том числе негласных поборов, не осядет в конечной стоимости квадратного метра. При этом рентабельность продаж останется на привычном уровне даже при ценах ниже рыночных на 25 процентов. Критерии оценки стоимости квартир будут установлены с учетом рыночных реалий. Повторюсь, что в целом эта программа не представляет ничего нового для граждан, разве что цены обещают ниже рыночных.

- Помогут ли 25-процентные скидки с рыночных цен решить жилищную проблему малоимущих граждан? Ведь льготную ипотеку преподносили гражданам, как возможность для неимущих слоев населения купить жилье. Теперь выясняется, что это действующая социальная ипотека, подразумевающая 25-процентную скидку… Можно предположить, что жонглирование словами «льготная» и « социальная» ипотека было не случайным. Почему не объяснили, что речь идет о социальной ипотеке?

- Думаю, что это пробел прессы – неправильно перевели, неверно истолковали. Льготный кредит на новое жилье, строящееся по линии Госагентства жилстроя – это та же социальная ипотека, правда, квартиры будут дешевле рыночных, а условия те же. Что касается цен на жилье, в среднем цена квадратного метра в долларах не изменилась. По вторичному рынку это 1000 манат, на первичном рынке 1200 – 1500 манат, в зданиях классом выше – 1700-1800 манат. Компании в льготных проектах будут работать на той же рентабельности, что и прочие, что значительно повысит себестоимость жилья и снизит стоимость строительства. Мне не верится, что какой-то отдельной компании доверят строительство под ключ – скорее всего, различные виды работ будут выполнять разные компании.

Шаин Мамедов