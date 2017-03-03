Пилюля контрафактная

Вчера пятеро юных жильцов Баку отравились лекарствами. Согласно информации агентства АПА, все дети из различных мест города были доставлены в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра. Трехлетнему Гасану Рахманлы, двухлетней Зейнаб Алиевой, шестилетнему Тогрулу Халилли, семилетнему Аллахверди Зейналову и трехлетнему Шахину Сафарову была оказана медицинская помощь. После медицинского вмешательства их состояние нормализовалось.

Нередко медики объясняют причины такого вида отравления особой реакцией организма пациента на компоненты препарата. Возможно ли что у малышки Зейнаб и у ее друзей по несчастью была такая реакция на лекарство? Наивно предположить, что эти малыши, словно сговорившись, самостоятельно, без присмотра взрослых, сами приняли препарат или же допустили передозировку. Кроме того, наверняка у детишек были разные заболевания. Значит и курсы лечения также отличались друг от друга.

Печальный инцидент наводит на мысль: может дело в качестве фармакологической продукции, реализуемой в аптечной сети страны? Эта проблема приобрела особую остроту в последнее время на фоне подорожания импортируемых в Азербайджан лекарственных препаратов. Тарифный совет в лице своего секретаря Илькина Меджидов прокомментировал ситуацию в аптечной сфере довольно просто: «Последнее урегулирование цен на лекарственные средства было проведено в ноябре прошлого года и цены были приведены в соответствие с курсом доллара на тот период. Тогда курс маната по отношению к доллару составлял 1,7196. Сегодня курс маната выше этого показателя. Цены на лекарственные средства будут снижены, если курс упадет ниже этой отметки, если же доллар подорожает по отношению к манату, то и цены также поднимутся».

В свою очередь советник министра экономики Манаф Байрамов добавил, что цены на лекарства должны соответствовать рыночным требованиям. Иными словами, взаимосвязь курса доллара и объема поставок фармпродукции очевидна. Но тогда почему ассортимент этой продукции, как и качество медикаментов вызывают нарекания людей? Не всегда в аптеках можно найти противовоспалительный препарат немецкого производства. Вместо него предлагают дженерик или малоизвестный аналог, привезенный из России, Пакистана, Индии.

Как сообщил РадиоАзадлыг председатель Союза свободный потребителей Эюб Гусейнов, для пресечения поставок в страну лекарств контрабандным путем ничего не делается. В ССП поступают многочисленные сигналы о местах хранения и продажи препаратов, ввезенных в страну контрабандным путем, и не прошедших госрегистрацию в Центре экспертизы лекарственных препаратов Министерства здравоохранения (на упаковках нет голограммы-авт). Об этих фактах официально информированы Госкомтаможня, министерства внутренних дел и здравоохранения. Однако эти ведомства пока никак не отреагировали на эти обращения. Более того, лекарства сомнительного происхождения не изъяты из продажи.

Не секрет, что «теневом» фармацевтическом рынке крутятся миллиарды манатов.

По подсчетам экспертов, каждое пятое лекарство в аптеке может быть «паленым», а значит, опасным для жизни. У этого бизнеса в Азербайджане мощная «крыша», поэтому ни Госкомитет таможни, ни МВД, ни Минздрав не могут предпринять какие-то меры.

По мнению эксперта-экономиста Рашада Гасанова, круговая порука способствует импорту некачественной продукции и «защищает» монополии. Резко сократился объем и ассортимент продукции на складах компаний, занимающихся импортом медикаментов.

Дефицит наблюдается в аптеках, которые занимаются розничной продажей. Многие дистрибьюторы приостановили ввоз лекарств в страну. Существующие ценовые ограничения привели к тому, что в Азербайджан стали завозить некачественные товары.

В аптеках продаются десятки препаратов от одной и той же болезни, при этом в большинстве случаев их цена не соответствует качеству.

«В ряде случаях компании-импортеры договариваются с производителями лекарств, в особенности с теми, что расположены в развивающихся странах и странах третьего мира, что позволяет им, значительно снизив качество продукции, понизить ее цену, и продавать в стране под оригинальным названием», – говорит Гасанов.

Еще один важный момент – фармакологический рынок страны монополизирован. Отсутствие конкуренции на рынке приводит к возникновению искусственных цен, которые устанавливаются монополистами. Если будет создана конкурентная среда, а также проведена антимонопольная борьба, то и цены на лекарства понизятся

Кроме того, Тарифный совет не сможет адекватно реагировать на изменения на валютном рынке. В итоге это может навредить предпринимателям. Они будут сокращать свою деятельность, что в итоге приведет к дефициту лекарств и формированию незаконного рынка медикаментов.



Эллада Алекперова