От журналиста нет вестей

Предполагается, что журналист Ильгар Велиев задержан военными в Агдамском районе.
Информацию об этом распространили его родные.
По их словам, И.Велиев направился в неоккупированные села Агдамского района 2 марта, с целью собрать информацию и подготовить репортаж. Далее, утром 3 марта, они получили известие о том, что журналист задержан военнослужащими.
Сообщается, что его увезли в неизвестном направлении, после того, как он провел съемку в селе Чыраглы Агдамского района. Сейчас родственники не знают где находится Ильгар Велиев.
В РУП Агдама сообщили, что не обладают никакой информацией о местонахождении журналиста.
В пресс-службе Министерства Обороны также не удалось получить информацию.
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