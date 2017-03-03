От журналиста нет вестей

Предполагается, что журналист Ильгар Велиев задержан военными в Агдамском районе.

Информацию об этом распространили его родные.

По их словам, И.Велиев направился в неоккупированные села Агдамского района 2 марта, с целью собрать информацию и подготовить репортаж. Далее, утром 3 марта, они получили известие о том, что журналист задержан военнослужащими.

Сообщается, что его увезли в неизвестном направлении, после того, как он провел съемку в селе Чыраглы Агдамского района. Сейчас родственники не знают где находится Ильгар Велиев.

В РУП Агдама сообщили, что не обладают никакой информацией о местонахождении журналиста.

В пресс-службе Министерства Обороны также не удалось получить информацию.