Генерал Багиров подарил стране нового правозащитника — Тофика Зульфугарова

Второго марта бывший министр иностранных дел и посол Азербайджана в Эстонии Тофик Зульфугаров сообщал через Фейсбук о незаконном, по его мнению, аресте принадлежащего ему автомобиля. За то, что на проспекте Г.Алиева Зульфугаров обогнал генерала Дорожной полиции, патруль отобрал у него джип и увез на штрафную стоянку. Дорожная ситуация записывалась на видеорегистратор в машине Зульфугарова. Подробнее об этой истории РадиоАзадлыг рассказал здесь.

По данным Lent.az служебный автомобиль, который обогнал посол, возит заместителя начальника Управления полиции Баку, генерал-майора полиции Сахлаба Багирова.

Конфликт дипломата с отечественными «гаишниками» получил огласку в прессе, в первую очередь благодаря тому, что бывший посол 15 дней как дружит с Фейсбук, и разместил текст с обстоятельствами события на своей странице. Было много срочных статей о случившемся, Зульфугаров выразил всем журналистам благодарность, особо отметив РадиоАзадлыг. Он писал, имея в виду того генерала:

- Наутро он проснулся знаменитым. У моего вчерашнего оппонента звездный час. Впервые в его жизни о нем упомянуло Радио Свобода, финансируемое госдепартаментом США. У меня вопрос: "Мне вообще отдадут автомобиль или нет? Или будем ждать заявления госдепартамента США?" (шутка).

А в полдень третьего марта Зульфугаров радостно сообщил о том, что «проблема, которая возникла два дня назад, сегодня полностью разрешилась. По целому ряду этических соображений, я принял решение не раскрывать для общественности формат и подробности финала этой нелицеприятной истории. Хочу с удовлетворением отметить, что все вовлеченные в этот вопрос со стороны Министерства Внутренних Дел лица, проявили в отношении меня и возникшей ситуации очень высокую степень вежливости и конструктивного подхода на основании верховенства закона. Я со своей стороны пожелал им успехов в охране правопорядка и обеспечения законных прав и интересов граждан Азербайджана, как того требует от всех государственных служащих Президент Азербайджанской Республики. Но как всегда бывает в Азербайджане, выяснилось, что мы вместе с некоторыми из них знаем друг друга еще с 1994 года, когда сопровождали посла США в ОБСЕ Брауна в поездке на линию фронта в Тапкаракоюнлу в Геранбое. Я уверен, что все участники этой ситуации сделали для себя надлежащие выводы.

Хотел бы сказать, что вывод, который я сделал для себя, состоит в том, что надо бороться законными методами за свои законные права. И в этом, очень важное значение имеет общественное мнение и СМИ. Значение Facebook, которым я начал пользоваться дней 15 назад, тоже очень важно. Позитивные процессы трансформации общества - это долгий процесс, участниками которого являются, как «власть имущие», так и простые граждане. Можно сказать, что это школа, которую мы все вместе проходим и верховенство закона в этом- главное правило для всех. Говоря коротко, уважайте закон и требуйте этого от других.



Уверен, что некоторые из моих друзей, будут укорять меня за то, что я не подкинул сенсаций или жареных фактов для долговременного обсуждения, что не обрисовал сцены соревнования из серии «кто кого». А надо ли это? Ведь ясно, что высказанная Вами общественная поддержка и резонанс, за которые я искренне Вам благодарен, ПОБЕДИЛА. А точнее, ПОБЕДИЛ ЗАКОН, - подытожил азербайджанский дипломат.



Разумеется, друзья Зульфугарова рады. Но прозвучали естественные в такой ситуации нотки недовольства. Рашад Караев резонно спрашивает дипломата:

- Хорошо когда вас знают, уважают, когда имеются знакомые, на которых можно положиться. Но на время представим в этой ситуации в место вас меня. Чем для меня мог бы обернуться весь этот конфликт? Отняли бы машину, лишили бы водительского удостоверения, а стал бы вытыкаться на счёт своих прав, то даже страшно думать, чем бы мне всё обошлось. Я здесь привёл себя в пример, но такое случается и может случиться с каждым. Почему вы не добились справедливого исхода конфликта?Ответ победившего дипломата неожиданно оказался интереснее, чем ожидалось. Т.Зульфугаров не стал оправдываться говоря, что на моем месте так поступил бы любой парень «с железными яйцами» (знаменитое выражение героя американского комедийного фильма «Маска»).

Т.Зульфугаров сообщил о том, что сейчас обдумывает возможность сочетания гражданской инициативы по фиксации правонарушений должностными лицами и их последующим рассмотрением структурами ASAN.

- Это пока только идея, но примерная модель и ее параметры приобретают все более четкие очертания, - обещал он, намекнув, что обдумываемый им механизм расследования конфликтных ситуаций на дорогах возможен при наличии у водителя видеорегистратора, который «стоит всего 20-30 долларов».

В чистом, что называется, остатке азербайджанское общество получило от этой истории нового активного общественника, который, если не остынет в своей инициативности, знает как научить людей защищать свои права. Конечно, гражданская инициатива всегда «наказуема», как случилось с бакинцем Маисом Агаевым, который 8 лет подряд боролся за свои права законным образом. Наконец, победил, засадив противников в тюрьму. А сам заработал инфаркт.



Энвер Меликов