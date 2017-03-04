Обанкротивших Bank Standard менеджеров поощряют высокими должностями

С тем, что владельцы многих коммерческих банков имеют непосредственное отношение к коррупции в принадлежащих им организациях, никто не спорит. Но в беспрецедентной азербайджанской практике возможны различные вариации. Показательным примером произвола топ-менеджмента является самый крупный закрывшийся коммерческий Bank Standard.

Долги банка перед вкладчиками в размере 460 млн. манат застрахованных вкладов оплачивает государство путем кредитов, выдаваемых Центробанком Фонду страхования вкладов. Судьба незастрахованных вкладов на сумму 60 млн. манат неизвестна. По закону упомянутый фонд должен расплатиться с ЦБА, вернув разворованные деньги вкладчиков, но судить о перспективах возврата проблемных долгов сложно – процедура банкротства ведется упомянутым фондом непрозрачно, а лиц, доверивших деньги банку, держат на расстоянии вытянутой руки.

Но где же «герои» этой истории? В то время как Фонд страхования гордо рапортует о выплате застрахованных вкладов, занимая в долг у Центробанка, председатель правления теперь уже бывшего Bank Standard Селим Криман покинул страну. Он даже не объявлен в розыск. Какова роль Кримана в истории с банкротством банка и исчезновением средств кредиторов?

«Bank Standard - показательный случай произвола топ-менеджмента. Там есть доля ответственности владельца - бывшего министра экономического развития Гейдара Бабаева, но управлял председатель правления Селим Криман. Последнюю пару лет его не было, но все, что произошло с банком, дело его рук. К тому же Бабаев имел там существенную долю, но не контрольный пакет. И даже видя, что банк разрушается, он не мог повлиять, потому что уволить Кримана опальному чиновнику не позволили», - сказал РадиоАзадлыг банковский эксперт Акрам Гасанов.

Из беседы с экспертом выяснилось, что за председателем правления стоял Центральный банк Азербайджана. «Криман находился под надежной «крышей» Центробанка, и Бабаев не мог ничего с этим поделать. Этого человека назначил в свое время сам Бабаев, но впоследствии, благодаря надежным связям и поддержке государственных органов, включая ЦБА, он вышел из-под контроля. Крутил банком как хотел, практически не считаясь с номинальным владельцем. », - поведал нам собеседник.

Бывший председатель правления просто уехал из страны, и вопросов к нему у правоохранительных органов нет. «Криман сбежал. Кто его объявит в розыск? Он слишком много знает. Ведь все эти годы он не один проворачивал масштабные махинации, государственные органы тщательно оберегали этого менеджера от основного владельца банка Бабаева. Не хочу принизить отрицательную роль Бабаева, он должен был быть более внимательным . Но в данном случае банк у него умыкнули. Это классический случай, где основной виновник управляющий, вошедший в сговор с влиятельными чиновниками», - считает А. Гасанов.

Прочие менеджеры Bank Standard , также замешанные в масштабной многоуровневой коррупции, перешли в другие банки на очень высокие позиции. «Подавляющее большинство банковских сотрудников любого звена у нас погрязли в коррупции и злоупотреблениях. Есть пара относительно здоровых банков, но в остальных ситуация удручающая. Есть два варианта. Где-то основной вор сам владелец банка, но случается, что владелец относительно чист, а ворует топ-менеджмент. Но при любом варианте исполнителями являются работники среднего и низшего звена. Не мог же Дж. Гаджиев не мог воровать в одиночку».

Есть банки, где основные виновники коррупции именно топ-менеджеры, особенно если речь идет о «дочке» иностранного банка. Мы не будем заниматься антирекламой, и приводить названия. Но за коррупцию в большинстве местных финансовых организаций отвечают владельцы, которые, кстати, ничего не подписывают. «В данном случае, единственная возможность выйти на владельца – этот прижать менеджера», - считает Гасанов. Но главное в этом деле не искать крайних.

Шаин Мамедов