Где азербайджанский турист тратит деньги?

Грузия ставит новый рекорд по количеству туристов: в прошлом году эту небольшую по территориальным параметрам страну посетило 6,35 млн человек, что на 7,6% больше показателя 2015 года. Положительная динамика в сфере гостеприимства продолжается и сегодня: за первые два месяца текущего года страну посетило порядка 294 тысяч туристов, что на 24,3% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил на днях глава Национальной администрации туризма (НАТ) Георгий Чоговадзе.

Но интересно узнать и структуру туристического потока, чтобы выяснить, какие иностранцы предпочитают отдых в этой республике и пополняют ее бюджет. По данным НАТ, лидером по количеству визитов в Грузию является Азербайджан. В прошлом году соседнюю страну посетило ни много ни мало 1,5 млн азербайджанцев, а за январь-февраль текущего года их число составило 221,9 тыс. визитеров. Далее по списку идут

Армения (1,4 млн человек в прошлом году, более 158 тысяч человек в этом году)

Россия (1,3 млн человек в прошлом году, 118,7 тысяч туристов в этом году). Последующие места заняли Турция и Украина.

Кстати, по данным Ассоциации туроператоров России, самыми популярными туристическими направлениями на постсоветском пространстве для российских туристов в 2016 году стали Грузия, Армения, Молдавия и Узбекистан. Самостоятельные путешественники все чаще выбирают эти страны. Азербайджан не вошел в топ популярных маршрутов россиян и это факт противоречит заявлениям высокопоставленных представителей нашего Министерства культуры и туризма.

Однако для полноты картины обратимся и к нашей статистике. По данным Госкомстата,

число туристов, посетивших Азербайджан в 2016 году составило 2,2 млн, что на 11,7% выше позапрошлогоднего показателя. В основном к нам на отдых приезжают граждане России, Турции, Ирана, а также арабских стран.

Сравнительный анализ вышеуказанных данных наглядно показывает явное преимущество грузинской индустрии гостеприимства над азербайджанской. Таким образом, Азербайджан с его уникальной природой, девятью климатическими зонами из 11 существующих на Земле, в этой конкурентной борьбе подчистую проигрывает Грузии. Это предпочтение конвертируется в реальные доходы местного турбизнеса.

По словам эксперта-экономиста Валеха Джафарова, средний азербайджанский турист в Грузии расходует 40-50 долларов в день. Если учесть, что наши туристы отдыхают в Грузии примерно 3-4 дня, то можно сказать, что один азербайджанский турист приносит в бюджет этой страны как минимум 150-200 долларов. А если эту сумму умножить на 1,5 млн азербайджанцев, проводящих отдых в этой стране, то получится солидная прибыль в бюджет.

Как верно заметила замминистра экономики Грузии Кетеван Бочоришвили, каждый турист, приезжающий в нашу страну оказывает положительное влияние на экономику и способствует росту частного сектора, занятости и доходов. Наша цель состоит в том, чтобы Грузия стала четырехсезонным туристическим направлением. Принимая во внимание данные за январь-февраль, мы должны обратить внимание на то, что туристы активно интересуются зимними курортами Грузии.

Чем привлекательна Грузия для наших граждан и иностранцев? Азербайджан обладает уникальной природой, историческими достопримечательностями, редким ландшафтом,

развитой отельной сетью, национальной кухней. Более того, за рубежом ведется активная рекламная кампания для привлечения туристов. Тем не менее, люди предпочитают отдых в Грузии и Турции.

Как отмечает председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев, основным фактором выбора места отдыха является низкие цены и высокий уровень обслуживания в Грузии. По этим причинам, как азербайджанцы, так и гости из России и Европы предпочитают провести отпуск в Батуми и других черноморских городах этой страны.

«Наша организация провела мониторинг с целью выявления препятствий, которыми сталкиваются туристы при посещении Азербайджана. Большинство респондентов жаловались на высокие цены, качество обслуживания, отсутствие скидок при бронировании номеров в отелях, авиабилетов», - говорит эксперт.

Отдельная тема – комфортность номеров в столичных отелях. Нередко условия проживания в номерах не соответствует статусу (звездности) отелей: кондиционер не работает, мебель сломана, телевизор показывает только местные и турецкие каналы, завтрак скудный, в ванной нет полотенца. Что касается хостелов в Баку, то их недостаточно, а высокие цены в отелях не рассчитаны на среднестатистических туристов. Отсутствие 2-х и 3-х звездочных гостиниц вынуждает даже граждан Азербайджана отправляться на летний отдых в Грузию.

По словам Агаева, в корне проблемы монополизм, отрицательно влияющий на развитие туристического сектора. Нет грамотного маркетинга в этой сфере, не изучаются услуги, пользующиеся спросом на рынке, турфирмы не работают над внедрением новых услуг. Для повышения уровня конкурентоспособности отечественной туристической индустрии, прежде всего, необходимо провести сравнительный анализ цен на туруслуги и перечня пакета этих услуг в соседних странах и в Азербайджане. Такие исследования Министерством культуры и туризма намеренно не проводятся, потому, что сравнение не пользу Азербайджана. В результате страна теряет потенциальных туристов. А причина проста — чересчур высокие цены и неконкурентоспособность сервиса.

Абдулла Рагимов