Азербайджанские будители

ПРАГА---В Праге состоялась конференция азербайджанских эмигрантов «Демократия во имя Азербайджана». О целях и задачах конференции рассказывает ее организатор и председатель Ариф Мамедов, бывший представитель организации исламского сотрудничества в Евросоюзе, ранее работавший послом Азербайджана в Брюсселе и руководителем постоянного представительства Азербайджана при ЕС.

Ариф Мамедов: Мы – интеллигенция, т.е. вы видите, здесь собралась интеллигенция Азербайджана, люди, которые по тем или иным причинам вынуждены сейчас проживать за его пределами, но мы все болеем душой за процессы, происходящие в Азербайджане. Мы хотим, чтобы у нас было нормальное общество, чтобы Азербайджан знали в Европе не только как страну, которая является инноватором таких понятий, как «икорная дипломатия», страну, где проводятся какие-то непонятные игры, спортивные мероприятия. Мы хотим, чтобы нашу страну знали как демократическую страну, в которой люди живут нормально, чтобы не было страшилок из Азербайджана, чтобы он был частью нормальной, цивилизованной семьи, чтобы мы решили карабахскую проблему, чтобы у нас были нормальные отношения со всеми соседями. Т.е. мы хотели показать наше видение развития страны в ближайшие 10 лет. Мы понимаем, что сегодня режим в Азербайджане однозначно ведет страну к пропасти. Режим, который мечется из стороны в сторону только для того, чтобы удержаться у власти, не имеет перспективы и представляет опасность для всех, и мы хотим это показать.

Катерина Прокофьева: Это всего лишь точечная конференция – собрались, поговорили, осудили и все на этом?

Ариф Мамедов: Нет, во-первых, мы сейчас идем в онлайн-режиме, это, наверное, первая конференция азербайджанцев, которая идет в онлайн-режиме по «Туран-ТВ», «Азербайджан сааты»…

Катерина Прокофьева: РадиоАзадлыг тоже транслирует?

Ариф Мамедов: Да, РадиоАзадлыг тоже транслирует. Знаете, точечная – не точечная… Конечно, не все, что мы делаем, мы рекламируем – меня недавно пригласили на слушания в Европарламенте по Азербайджану и т.д. Богатейшая нефтегазовая страна, имеющая такие возможности, сегодня у нас прожиточный минимум меньше, чем в Армении и Грузии, пенсии меньше, чем в Армении и Грузии, которые считаются более бедными странами. Коррупция у нас, наверное, одна из самых высоких в мире, по рейтингу соблюдения прав человека Азербайджан скатился на уровень африканских государств. Так продолжаться не может, потому что просто не может. Мы пытаемся создать на таком маленьком уровне какой-то образец будущего Азербайджана, будущей команды, которая, может быть, и привлечь людей, которые пока еще не активны и боятся.

Азербайджан находится именно на перепутье перехода из одного качества в другое. Не всегда социальные сети, социальные медиа являются стопроцентным индикатором, но мы видим, как нервничает власть, т.е. то, что власть вчера арестовала Мехмана Гусейнова – это наиболее известный блогер, – посадить его на два года за то, что он как будто оклеветал полицию, что она его пытала… Ну, извините, человек вышел из полиции, видно было, что он после пыток, т.е. он плакал. Все последние шаги власти показывают ее слабость. Попытка укрепления семейной власти – это тоже от слабости, потому что они понимают, что система разваливается. Для того чтобы сохранить систему, пытаются создать видимость. К сожалению, Запад сегодня запутался, мы не видим той поддержки Запада, которая должна была быть – той поддержки, которая была, предположим, у Грузии.

Катерина Прокофьева: А она была у Грузии? Это очень спорный вопрос…

Ариф Мамедов: Я думаю, что была, потом она как бы уменьшилась, но я считаю: в период «Революции роз» (Михаила) Саакашвили реально она была, т.е. правительство Саакашвили долгое время Запад поддерживал. После того как началась война в Южной Осетии, затем она перешла в войну между Россией и Грузией, мы увидели, что Запад немного отстранился, но все равно благодаря инерции, которая была дана Грузии, я считаю, грузинское общество, несмотря на все проблемы, идет в правильном направлении. Оно выбрало более мягкий путь реформ, пытается наладить нормальные отношения с другими странами – предположим, у Саакашвили отношения с Россией были фактически на самом ужасном уровне, нынешнее руководство Грузии, сохраняя западные вектора развития, в то же время пытается нормализовать отношения с той же Россией. Кто-то к этому относится негативно, кто-то считает, что, ну, да, в принципе, как бы то ни было, нам надо иметь нормальные отношения со всеми. Запад как бы открывается, говорит о своих ценностях, но когда дело доходит до того, чтобы поддержать, он немного отходит в сторону, к сожалению.

Предположим, грузинские товары, то же грузинское вино… Все равно проникнуть на европейский рынок фактически невозможно. Несмотря на то что Молдова, Украина, Грузия объявили курс на евроинтеграцию, вы не увидите товаров этих стран на европейском рынке, т.е. это долгий процесс. Европа должна больше помогать, т.е. помогать экономически – не просто декларации делать, а помогать становлению государственных институтов. Я считаю, что все равно Грузия был удачный эксперимент как бы ни ругали Саакашвили, как бы ни относились к его реформам, это был первый человек, который реально провел какие-то реформы, которые сегодня тоже работают. Я считаю, что мы должны дать импульс азербайджанскому обществу, которое, кстати, более сложное, здесь надо больше поработать.

Катерина Прокофьева: Более сложное, чем грузинское?

Ариф Мамедов: Я считаю, что да. Грузинское общество даже в советское время как бы всегда тяготело к западным идеям, т.е. привязка к Западу была всегда, до Саакашвили. Грузия все равно более активна, чем другие страны, сотрудничала в рамках партнерства с НАТО, с Европейским союзом. Я считаю, что Грузия как бы больше делала. В советские времена реально в Грузии больше было западности, даже в стиле одежды. Азербайджанское общество надо учить. У нас большинство населения – мусульмане, и ментальность тоже имеет свое отражение, т.е. у нас все-таки сегодня почти 60% населения шииты. Реально религиозная часть населения очень маленькая, но оно сильно увеличивается, с социальными проблемами религиозность общества тоже увеличивается, особенно в южных регионах уровень религиозности населения за последние пять лет увеличился. Мы должны все эти моменты учитывать.

Мы когда-то реально гордились, что в Баку идет большее развитие, строительство высотных зданий, гостиниц и т.д. Сегодня мы видим, что банковская система полностью развалена, экономика развалена, национальная валюта раздавлена, из страны вывозят свои капиталы. По моей информации, многие олигархи вывозят свои деньги за пределы страны, поэтому у нас фактически доллар тяжело найти. Олигархи сворачиваются, т.е. даже те, кто сделал очень успешный бизнес, сейчас пытаются продать – это говорит о том, что люди не видят будущего в стране в плане безопасности своих инвестиций. Фактически весь европейский капитал покинул страну, компания BP просто настолько сильно влезла, что просто не может, но практически до минимума сократила свой персонал. Все другие более или менее крупные нефтяные компании фактически тоже ушли – Statoil ушел, Shell ушел, т.е. остался фиктивно офис, два-три человека, но опять же все сворачиваются.

Мы понимаем, что будет очень сложно. На нынешнем этапе реально непросто поднять народ, а потом есть ответственность, как это все правильно направить, как организовать, как привезти лучшие умы страны обратно, как нормализовать функционирование. Мы видим успешные примеры, когда это было сделано. Когда Саакашвили пришел в Грузии к власти, в казне, по-моему, было 500 тысяч долларов или даже меньше, но через какое-то время там пошли реформы, страна стала зарабатывать деньги и т.д. Да, была очень высокая поддержка Запада. У нас реально страна, которая может гарантировать возвращение любых кредитов, у нас есть бензоколонка. Любое государство, любая страна знает, что, да, в Азербайджане высокая коррупция, но и экономический потенциал высокий. Если у нас убрать коррупцию, взятки и т.д. и деньги будут поступать нормально в казну… У нас свыше 100 миллиардов денег поступило в казну Азербайджана, 80% было вывезено из страны. Если хотя бы добиться того, чтобы 90% поступало в казну, я думаю, можно будет обеспечить нормальный уровень народа, направить деньги на образование, науку. У нас образование в безобразном состоянии. Я иногда смотрю опросы населения на улицах. Просто удивляешься тому, в какое состояние пришел народ, т.е. надо начинать с образования, науки, экономики.

Катерина Прокофьева