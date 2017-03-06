Два года тюрьмы за правду о пытках

Два года заключения присудили блогеру Мехману Гусейнову за то, что выйдя из Насиминского управления полиции, он открыто рассказал о пытках, которым его подвергли азербайджанские полицейские. Чаще жертвы пыток, выйдя на свободу молчат, боясь повторения ужасного. Их можно понять – не дай бог любому оказаться на их месте. Иногда самые отъявленные рассказывают…

Прочитал в российском сайте длинный рассказ правозащитника Ильдара Дадина о том, как его пытали, избивали и унижали в тюрьме обвиняя в неприятии Путина. С Ильдаром в тюремном застенке поступали так, как мучили еретиков в средневековье. Не буду пересказывать, даже кратко рассказать тяжело, а ведь я пробежался глазами по тексту быстро, не вчитывался. не могу такое читать и видеть.

В Азербайджане есть пытки и всегда были - больше в полиции, чтобы выбить показания, а в тюрьмах само собой, избиения строптивых. Но не такими пыточными методами как с Ильдаром в России. «Ноу-хау» азербайджанских полицейских – электричество и удушение в мешке, часами не снимаемом с головы несчастного. Плюс тяжелый полицейский, сидящий на теле скованного заключенного. Так поступали в полиции с Гусейновым, кроме обычных ударов и оплеух, которые и пытками-то в Азербайджане не считают, а судьи, слушая жалобы подсудимых, советуют им «быть мужчиной».

А голову Дадина засовывали в унитаз и спускали туда воду. Это – самое легкое, что пришлось испытать российскому правозащитнику. Об остальном говорить неприлично и тягостно.

Вот что меня угнетает: ведь эти пыточных дел специалисты, во-первых, кайфуют от своей власти над связанным и запуганным человеком, да еще и голым. Раздеть догола, босиком - это моральная пытка, тогда человек абсолютно чувствует себя незащищенным ребенком.

А потом эти палачи, умыв руки и приодевшись, выходят ведь по тесному коридору мимо дверей кабинетов полицейских друзей, и потом мимо "Дежурной части" на улицу, в город, где мило беседуют старушки, смеются девушки, а он сразу все как будто скидывает с плеч и становится приятным и красивым молодцеватым офицером, на которого тайком заглядываются женщины, и он знает это. А входя в родной двор, со всеми здоровается и уступает дорогу старшим...

Какой приятный молодой офицер,- говорят завистливые окружающие, думая, что он, рискуя жизнью, ловит преступников, или может, организовывает досуг заключенных, которые от безделья маются в камерах перед телевизором. Никому же в голову не придет, если только не читает сайты, что где-то рядом на человека со связанными сзади руками надевают пластиковый кулек, чтобы не дышал.

Маньяки на службе государства получают зарплату, пенсию и вот, выйдя на так сказать "заслуженный отдых", он появится на людях с орденами на весь пиджак и погладит по головке мальчонку, устремившего восторженные глаза на ордена "боевого офицера". А он в свои лучшие годы бил шатающегося от слабости человека кулаком под дых.

Средневековье-то не кончилось. Если в наш действительно, без иронии, просвещенный век человечество не может без пыток, то в чем мы тогда обвиняем гестаповцев?

Энвер Меликов