Мечта Мамед Эмина Расулзаде еще не воплотилась…

6 марта 1955 года в Турции скончался выдающийся азербайджанский демократ, политик и литератор, создатель Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920) Мамед Эмин Расулзаде. Имя этого политика в современном Азербайджане тщательно вычищается, памятник в столице страны не установлен и нет даже планов его возведения, а с названия Бакинского университета снято имя его создателя – М.Э.Расулзаде.

Многое в его биографии широкой публике до сих пор неизвестно. Мало кто знает, что противниками Расулзаде и независимости Азербайджана были не только Россия и местные коммунисты, но также командующий турецкой армией в Азербайджане Нури Паша. Об этом пишет Айдын Балаев в книге «Мамед Эмин Расулзаде (1884–1955)»:

- Переехав 16 июня 1918 года из Тифлиса в Гянджу, Национальный Совет и азербайджанское правительство сразу же натолкнулись на крайне враждебное отношение Нури-паши. Обладавший реальной властью в городе Нури-паша публично выразил недоверие Национальному Совету и сформированному им правительству, тем самым спровоцировав серьезный политический кризис. Попытки делегации НС и правительства Азербайджана в составе М.Э. Расулзаде, Ф. Хойского и М.Г. Гаджинского обсудить с Нури-пашой возможные пути выхода из создавшейся ситуации потерпели провал. Нури-паша высокомерно отказался даже выслушать азербайджанских лидеров под тем предлогом, что «он солдат и в политике не разбирается», и направил их к своему советнику по гражданским делам Ахмед беку Агаеву. Подобное поведение Нури-паши было равносильно выражению недоверия НС Азербайджана и сформированному им правительству. Фактически на карту было поставлено само существование независимого Азербайджана. Тем более что начало переговоров азербайджанских лидеров с А. Агаевым также не предвещало ничего оптимистичного для сторонников сохранения государственной независимости Азербайджана.

Нури-паша больше всего опасался того, что азербайджанские тюрки пойдут по пути формирования самостоятельного государства. В этом смысле он был яростным поборником идеи вхождения Азербайджана в состав Османской империи. Придерживаясь принципиальной позиции в вопросе азербайджанской независимости, М.Э. Расулзаде в категоричной форме выступил против планов «илхагистов» относительно вхождения Азербайджана в состав Османской империи.

Невозможным для Расулзаде было также вхождение Азербайджана в состав Российской империи, как бы она не называлась. 7 декабря 1918 года на первом заседании азербайджанского парламента, с вступительной речью выступил председатель Национального Совета М.Э. Расулзаде: «Ход великих событий привел нас к эпохе, когда каждый народ, входивший в состав Российского государства, предоставленный самому себе, самостоятельно должен позаботиться о своей судьбе, об устройстве внутренней жизни и урегулировании внешних взаимоотношений». При этом М.Э. Расулзаде в своей речи особо подчеркнул, что «отделение Азербайджана от России не является враждебным актом по отношению к России. Мы не чувствовали обиды от русского народа, который не меньше нас страдал под гнетом деспотизма. Мы желаем видеть в России государство, основанное на демократических началах. Мы любим Россию, но любим и свою независимость. Мы не хотим жить под игом давления, ибо счастье и свобода – в независимости. Для этого символизирующее независимый Азербайджан и поднятое Национальным Советом трехцветное знамя, олицетворяющее тюркскую национальную культуру, исламскую цивилизацию и демократические ценности современной Европы, вечно будет развеваться над нами. Однажды поднятое нами знамя свободы не должно спуститься» (А. Балаев).

Видео смотри здесь

Не имея полноценной, достаточно вооруженной и обученной армии Азербайджанская Демократическая Республика сражалась в Карабахе с армянскими захватчиками, пыталась защититься от российского вторжения на севере и нейтрализовать поползновения турок на западе. Оставшаяся от царской России экономика была полностью разрушена, население бедствовало. В этих условиях падение АДР под ударом 11-й Красной Армии было предрешено.

Мамед Эмин Расулзаде и его соратники не смогли оставить народу сильное и независимое государство. Единственное, чтоим удалось – передать будущим поколениям азербайджанцев идею, мечту о счастливом Азербайджане, в котором все его граждане, независимо от национальности, будут жить в мире, законе и в дружбе с соседними государствами. Эта мечта М.Э.Расулзаде еще не воплотилась.

Энвер Меликов