Пенсионерам предлагают меньше есть и дольше жить

Депутаты, предложившие гражданам меньше есть, приняли решение повысить пенсионный возраст. В конце прошлого месяца комитет Национального собрания Азербайджана по социальной политике одобрил и рекомендовал на рассмотрение пленарного заседания парламента проект поправок в закон «О трудовой пенсии». Всего инициированный парламентским комитетом законопроект содержит 98 поправок. Наиболее принципиальным предлагаемым нововведением является увеличение пенсионного возраста для мужчин с 63 до 65 лет, для женщин - с 60 до 65.

После последней надбавки к пособию Фарида Алиева получает 200 манат пенсии. Сорок лет работы педагогом в школе, где были потрачены ее молодые годы и здоровье, государство компенсирует этим мизерным пособием. Пенсии едва хватает на еду. За дорожающие с каждым днем лекарства и коммунальные услуги помогают платить родственники. «Прожить на эту пенсию невозможно. – сетует в беседе с РадиоАзадлыг женщина. – Не знаю, что бы я делала, если бы не помогали дети. А ведь есть пенсионеры, у которых нет родных и неоткуда ждать материальной поддержки. Что делать им?».

Депутатов не смущает то, что мизерных пенсий азербайджанских пенсионеров не хватает даже на питание. Парламент занят пересмотром пенсионного возраста в сторону его повышения. Председатель комитета Милли меджлиса по социальной политике Хады Раджабли так аргументировал это решение: «Жизнь людей стала длиннее, их здоровье позволяет это. Учителя, врачи воюют с нами. Мол, мы еще свежи, можем работать, а вы отправляете нас на пенсию», - сообщил народный избранник. Процесс повышения пенсионного возраста будет проходить поэтапно. Пенсионный возраст мужчин ежегодно будет увеличиваться на шесть месяцев и достигнет 65 лет в 2021 году, у женщин – в 2027 году.

На чем основаны аргументы Х. Раджабли заявляющего, что азербайджанцы стали жить больше, неизвестно хотя бы потому, что нет исчерпывающей статистики. Кроме того, на улучшение этого показателя, как правило, влияет рост уровня медицины, материального благосостояния населения, однако положительных сдвигов в этих направлениях замечено не было. Система здравоохранения страны бьет рекорды по масштабной многоуровневой коррупции и непрофессионализму. Ключевой причиной плачевного состояния государственного здравоохранения в Азербайджане является повальная коррупция, считает член Движения Республиканская альтернатива (РеАл) врач Хадиджа Гаджилы.

«Бесплатных медицинских учреждений у нас нет», - сказал в беседе с редакцией 78-летний Насиб Гусейнов, страдающий астмой. Родные оказывают пожилому мужчине посильную помощь, но самое страшное началось, когда из местных аптек стали исчезать жизненно важные лекарства. «За ингалятором Berodual родным пришлось ехать в Россию, иначе я бы не выжил», - сообщил Гусейнов. Девальвация, подорожание лекарств, наплыв контрафактных препаратов и растущие суммы взяток в «бесплатных» медучреждениях, а также периодическое исчезновение многих жизненно важных препаратов из аптек делают качественное медобслуживание несбыточной мечтой для подавляющего большинства граждан. К сожалению, редакция РадиоАзадлыг не располагает статистикой погибших в результате этого пожилых людей.

Другой фактор, укорачивающий продолжительность жизни, - растущий уровень бедности. Падение национальной валюты понизило уровень жизни, сократило покупательную способность. Достаточно отметить, что продовольствие в среднем подорожало на 50%, а пенсии в стране были повышены на 7%. Таким образом, реальных предпосылок для увеличения продолжительности жизни в стране не наблюдается.

Повышая пенсионный возраст, народные избранники ссылаются на международный опыт. Пенсионный возраст определяется на основе среднего возраста. По международным стандартам, после выхода на пенсию человек должен иметь возможность получать пенсию не менее 12 лет, сказал РадиоАзадлыг экономист Ровшан Агаев. Тем временем в развитых странах средняя продолжительность жизни составляет 80-83 года, а потому пенсионный возраст 65-67 лет считается нормой. «По официальной статистике, средняя продолжительность жизни мужчин у нас 72 года, а женщин – 75 лет. По подсчетам ООН, средняя продолжительности жизни в Азербайджане и того меньше – 70 лет. Поэтому, в Азербайджане стандарт о получении пенсии не менее 12 лет соблюдаться не будет»,- отметил эксперт.

По данным, представленным редакции экономистом Зохрабом Исмаилом, пенсионный возраст в Азербайджане выше многих на стран постсоветском пространстве – Узбекистана, Украины, Молдовы, Латвии, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Армении. По этому показателю наша страна обогнала соседнюю Турцию и уступает лишь Грузии.

Отметим, что наряду с увеличением пенсионного возраста в Азербайджане ожидается ликвидация базовой части трудовых пенсий. В настоящее время трудовая пенсия состоит из двух частей – базовой и страховой. Вместо нее, как предполагается, будет введена минимальная пенсия, которая к моменту вступления поправок в силу 1 июля 2017 года, будет установлена в размере 110 манат (63 долларов).

Шаин Мамедов