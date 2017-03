Бизнес Пашаевых прирастает регионами?

В Азербайджане открывается еще один торгово-развлекательный центр, аналогичного столичному фешенебельному «28 Mall»-у и «Метропарк»у. Он называться «Ganja Mall», и как видно из названия будет находиться в Гяндже – во втором по величине городе страны. Открытие крупного торгового комплекса планируется в мае этого года.

Строительство объекта осуществляется компанией «Pasha Construction». Заблаговременно определен численность штата этого центра и уже объявлен прием на работу. CV претендентов на вакансии будут приниматься до 1 апреля этого года.

Значит скоро у гянджинцев будет свой «mall» с кинотеатром, кафе, игровой площадкой для детей, брендовыми магазинами. Только кто там будет отовариваться, если половина населения города безработные: получают пособие по безработице, или уезжают за границу на заработки. Пенсионеры? Студенты? Учителя?

Эта мощная как по сферам деятельности, так и по масштабу бизнес-структура принадлежит семье Пашаевых, второй «по весу и возможностям» клану в Азербайджане после Алиевых

Не меньший интерес представляет заказчик проекта, решивший, несмотря на экономических кризис, закрытие предприятий, снижение доходов у людей, задержку зарплат и пенсий, построить крутой торговый комплекс, да еще и в Гяндже. Но догадаться об этом можно, если учесть, что строительство центра ведет «Pasha Construction», который функционирует в стране с 2006 года. Компания стремительно достигла ведущей позиции на этом рынке. Она входить в холдинг «PASHA Group», представляющий услуги в сферах недвижимости, строительства, туризма, страхования и банковского дела. В конгломерат также включает в себя Pasha Bank, Pasha Insurance, Pasha Travel.

Эта мощная как по сферам деятельности, так и по масштабу бизнес-структура принадлежит семье Пашаевых, второй «по весу и возможностям» клану в Азербайджане после Алиевых. Семья также является совладельцем ОАО Kapital Bank, Xalq Bank, Bank Avrasiya (частично), и еще двух страховых компаний Xalq Sigorta и Azal Sigorta. Известной фамилии принадлежит и сотовый оператор Nar Mobile, ставший с недавних пор монопольным дистрибьютором мобильных телефонов в стране, телекомпания Lider TV, косметическая кампания «Наргиз», информационные агентства, глянцевые журналы и газеты.

В «Панамской досье» и других зарубежных источниках можно найти достаточно материалов о членах этого клана. Безусловно, наиболее известным членом клана является первая леди, а с недавних пор и вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева (урожденная Мехрибан Пашаева). Она также президент Фонда Гейдара Алиева, который провозглашает себя как гуманитарную организацию, которая строит школы, больницы и молодежные центры. Эти проекты обеспечивают постоянный поток фото «доброй воли» и рекламу для первой леди, когда она принимает участие в разрезании красной ленты на открытии новых школ и культурных центров.

Их компании имеют внушительную долю в государственных проектах. К примеру, в стране самые крупные выплаты – начиная с выдачи пенсий до оплаты штрафов – осуществляются именно банком «Kapital Bank», принадлежащим Пашаевым, что положительно сказывается на доходах холдинга

Не менее влиятельны и другие члены семьи Пашаевых: Ариф муаллим (отец Мехрибан и Наргиз Пашавевых) занимает пост ректора Национальной авиационной академии, а Хафиз муаллим (дядя первой леди и брат Арифа Пашаева), работает замминистром иностранных дел и по совместительству ректором университета «АДА». Наргиз Пашаева возглавляет бакинский филиал Московского госуниверситета, а также Центр Низами Гянджеви Оксфордского университета, что позволяет ей часто общаться с профессурой этого знаменитого вуза. У Наргиз ханум есть две взрослые дочери, которые являются владелицами ряда столичных ресторанов и бутиков. Но эти объекты, ни что по сравнению с недвижимостью их дедушки. В частности, в Баку и на Абшероне дизайнерский торговый центр в Шувелянах, Port Baku Towers and Residences, The Four Seasons Hotel, Absheron J.W. Marriott Hotel and Residences и Amburan Marriott Beach Resort построены компанией Pasha Construction. Как сказать, сами строим, сами эксплуатируем.

Согласно результатам исследований экономического аналитика Натига Джафарли, клан Пашаевых контролирует не только туристический, строительный, банковский сферы, но и медицинский, образовательный. Их компании имеют внушительную долю в государственных проектах. К примеру, в стране самые крупные выплаты – начиная с выдачи пенсий до оплаты штрафов – осуществляются именно банком «Kapital Bank», принадлежащим Пашаевым, что положительно сказывается на доходах холдинга.

Таким образом, бизнес Пашаевых представляет собой экономическую империю.

До последнего времени главной бизнес-площадкой могущественной семьи был Баку и его окрестности, где открыты десятки супермаркетов, брендовых магазинов, ресторанов,

торгово-развлекательных центров, отелей, сеть аптек, частных медцентров и т.д. Но сегодня география бизнеса, которая не сбавляет обороты, расширяется. Империя прирастает регионами.

Абдулла Рагимов