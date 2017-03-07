Цены на мясо стремительно растут

В Азербайджане наблюдается повышение цен на мясо. Мясники объясняют причину роста цен на мясо повышением цен на коммунальные услуги и наличием коррупции.

Эксперт – экономист Октай Ахвердиев считает, что здесь наблюдается искусственное завышение цен, и это в руках монополии: "Мне кажется, не следует забывать о монополии на рынках. Поставщики доставляют мяснику мясо. Они договариваются, что, допустим, с завтрашнего дня цена на мясо будет такая-то. Такая ситуация господствует на всех рынках. Это уже является проявлением монополии".

Как пишет сайт газеты Новое Время, действительно, у каждого продукта есть своя себестоимость. Производитель может добавить 20-25 процентов. Но у нас эта цифра намного преувеличена. И цены на мясо подскочили до 16 манатов. Между тем еще в конце февраля килограмм говядины стоил 11-12 манатов. Минсельхоз утверждает, что объемы производства мяса и курятины в стране растут.

«В сельской местности килограмм говядины стоит 8-9 манатов, в Баку же мясо без костей продают по 16 манатов. Если даже производитель решил покрыть расходы, связанные с повышением тарифов на энергоносители и услуги, все равно цена мяса не должна так стремительно взлетать. В ближайшие дни в различных районах Баку будут организованы предпраздничные ярмарки, на которых мясо будут продавать по 8-8,5 маната за килограмм. По относительно низким рыночным ценам будет организована и продажа курятины», - говорит пресс-секретарь Минсельхоза Муртузали Абдулалиев.

По его словам, в этом году Минсельхоз обратился к исполнительной власти города Баку с предложением выделить дополнительные территории для ярмарок. «Это очень удобная площадка и для производителя, который за пару часов по оптимальным ценам реализует свой товар, и для населения, которое может приобрести продукты по невысоким ценам. В то же время это еще и инструмент для сдерживания роста цен. Так что жителям Баку просто надо немного подождать», - сказал Абдулалиев, передает издание.

Не странное ли заявление? Как повлияют организуемые ярмарки сельхозпродукции на рынки - прогнозировать трудно. Все будет зависеть от того, насколько долго рыночные монополисты смогут конкурировать с этими ярмарками и как долго и с какой периодичностью будут организовываться такие ярмарки. Хотя цены на проведенных ранее ярмарках были на 20% ниже базарных, и это было единичным явлением и не оказало существенного влияния на рынок.

Большой знаток потребительского рынка страны - глава Союза свободных потребителей Эйюб Гусейнов раскрывает тайну, что в Азербайджане наличествует дефицит мяса, и это приводит к повышению цен на и без того недешевый этот продукт - пусть и не первой необходимости, но достаточно важный для нашего рациона, считает Эюбов. По его мнению, мясо уже в ближайшее время может достигнуть в цене 15 и даже 20 манатов.

Не отрицая вышеизложенных причин подорожания мяса, Э.Гусейнов, тем не менее, утверждает, что главное зло в этой сфере - отсутствие у азербайджанского правительства потребительской политики. «Это целый комплекс мероприятий, в который входят борьба с монополизмом, регулирование цен и ценообразование, а также регулирование рынка», – объясняет эксперт.

Другой немаловажной причиной защитник потребителей называет то, что государство, заботясь об интересах крупного бизнеса, почему-то забывает о насущных проблемах рядовых граждан. В связи с этим Э.Гусейнов, совсем застращав наших корреспондентов, которые такие же потребители, предупреждает, что до конца этого года цены на все (!) продукты питания могут вырасти до 50%. В основном это коснется мяса и колбасных изделий. Действительно, рост цен на рынках страны стал уже невыносимым. А ведь еще зимой население рассчитывало, что с наступлением весны продукты подешевеют. Однако эти надежды не оправдались. Дело дошло до того, что цены на курятину тоже возросли в несколько раз. Десятки лет из-за нехватки мяса и мясных продуктов на внутреннем рынке наша страна импортирует мясо птицы из Турции, Бразилии и даже США, закупает бройлеров в Иране и ввозит глубоко замороженную говядину из Индии. Более того, из статистических данных становится ясно, что обеспечение Азербайджана продуктами питания очень даже зависит от импорта. Цифры неумолимо свидетельствуют, что импорт мяса возрос на 39,19 % по сравнению с прошлым годом. Так, если в 2013 году в Азербайджан было импортировано еще не забитых животных на 33,2 миллиона долларов, то в 2014 году эта сумма выросла до 45,2 миллиона долларов. В целом же импорт мяса и мясных продуктов вырос на 29,4%. Получается, что в стране до сих пор наличествуют серьезные проблемы в обеспечении потребностей населения этим видом продуктов. Население в Азербайджане питается большей частью мясом из-за границы. Кроме того, за последний год заметно увеличился и ввоз молочной продукции, яиц, меда и другой сельхозпродукции - в общей сложности на 8,49%. В частности, импорт сливочного масла вырос на 16,94%. На 29,4% больше закупаются и другие продукты, связанные с животноводством, но не названные в сводках Госкомстата конкретно. Однозначно, что цена на мясо будет повышаться.

Как передает интернет- ресурс, из районов поступает информация, что оптовики повысили цены на говядину и баранину. Это означает, что в ближайшие дни, в канун Новруз байрамы стоимость мяса будет повышена. Что касается заявления представителя министерства о продаже на ярмарке мяса по 6 манатов за килограмм, то знаете, что это за мясо? Это мясо старых животных. Если в районах цена за килограмм мяса приближается к 10 манатам, то зачем селянину продавать это мясо по 6 манатов за 1 кг? Это не советское время, чтобы заинтересовывать людей в какой-то форме. В год идут на убой 200 голов коров, до 100 тыс. старых буйволов, есть информация, что и коней забивают и выносят на продажу. Вот вам и обыкновенная ярмарка Минсельхоза.