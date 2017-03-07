Мехман Гусейнов арестован за профессиональную деятельность

Арест известного видеоблогера Мехмана Гусейнова вот уже несколько дней будоражит не только общественность Азербайджана, но и получил широкий резонанс в мире. Арест блогера обеспокоил комиссара Совета Европы по правам человека Нилса Мужниекса, представителя ОБСЕ по свободе прессы Дунью Миятович, главу Бюро Демократических Институтов и Прав Человека (БДИПЧ) Георга Линка а также ряд международных правозащитных организаций, выступивших с призывом немедленно освободить Гусейнова из заключения. Они связали лишение свободы видеоблогера с его профессиональной деятельностью, а осужден Мехман по 147-ой статье УК (клевета), которую Совет Европы вот уже много лет настоятельно советует Азербайджану декриминализировать.

Реакция властей на громкие заявления местной и мировой общественности не заставила себя ждать. Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов отметил, что Мехман Гусейнов был арестован на основании конкретного обвинения, и в ходе судебного расследования состав преступления в его действиях полностью подтвердился: “Считаю, что этот вопрос искусственно политизируется некоторыми внутренними и внешними политическими группами и организациями, находящимися под их влиянием. Хотел бы напомнить, что суды Азербайджана независимы, и политические кампании, политическое давление не способно оказать влияние на их решение».

За А.Гасановым похожее мнение озвучил член правления Совета прессы Вугар Рагимзаде: “Гражданин Мехман Гусейнов арестован за совершенное преступление и смешно связывать арест с его деятельностью. Азербайджан управляется государственными законами. Здесь никого не задерживают просто так, если человек не совершил преступление. Некоторые международные и местные организации спекулируют термином «политический заключенный». Хотят назвать политзаключенными людей, которые задержаны на основе конкретных фактов. Это неприемлемо. Закон одинаков для каждого гражданина, никто не может действовать вне этих законов. Ты можешь осуществлять деятельность как журналист, но у тебя не может быть больше прав, чем у других граждан. Перед законом все равны. Если кто-то совершит преступление, естественно, ответит перед законом. Эти организации должны раз и навсегда понять, что в Азербайджане нет политзаключенных. Гусейнов арестован на основании конкретного обвинения и в ходе судебного расследования полностью подтвердилось наличие в его действиях состава преступления”.

За что же был арестован Мехман Гусейнов?

“Али Гасанов выучил одни и те же слова, которые повторяет в течении 10-15 лет после ареста всех журналистов, блогеров и других ролитзаключенных”, - заявил РадиоАзадлыг главный редактор газеты “Хурал” Аваз Зейналлы. “Он про меня тоже говорил, что я арестован за конкретные преступные действия. Все это исходит именно от него. Мехман Гусейнов арестован за свою журналистскую деятельность, за свои видеоблоги и их распространение, за борьбу против коррупции и взяточничества. Мехман арестован за то, что превратился в страшный сон азербайджанских властей. Его оклеветали, арестовали, а теперь говорят, что он арестован за преступные действия. Мехман Гусейнов – узник совести, преступления он не совершал и поэтому должен быть отпущен на свободу”, - подчеркнул А.Зейналлы.

«Полицейские органы впервые обратились в суд в связи с обвинениями о пытках в полиции. Заявления о пытках были и раньше, однако к ответственности за это никто не привлекался. Таким образом, арест Мехмана Гусейнова по обвинению в клевете о пытках, стал исключением на период до 3 марта, и не верится, что он станет практикой в последующем», - заявил РадиоАзадлыг директор информационного агентства Туран Мехман Алиев.

«Главным образом детонатором для решения об аресте стал видео-опрос с прохожими на тему о возможности назначения опрашиваемыми своих вторых половин заместителями в компаниях, которыми бы эти прохожие управляли. Это была своего рода антреприза на назначение Мехрибан Алиевой первым вице-президентом страны. В принципе, это был выдержанный в тонах, далекий от оскорбления журналистский прием, безобидный для развитого общества. Однако если учесть чрезмерное, но вполне понятное обостренное восприятие защиты чести и достоинства первых лиц, то можно предположить, как например это было с редактором газеты «Хурал» Авазом Зейналлы, блюстители нравственности в окружении президента гиперболизировали тему и достигли, казалось бы, результата в нейтрализации М.Гусейнова. А желающих его убрать, чьи виллы оказались в поле зрения блогера, было предостаточно. Тем более известно, что в высоких кругах некоторые лица безрезультатно пытались использовать «Санджаг» Гусейнова во внутривластной борьбе.

О том, что арест блогера стал возможным благодаря особым усилиям говорит и тот факт, что начавшийся 10 февраля суд по иску полицейского откладывался и 27 февраля и вовсе не состоялся по причине неявки истца. Кроме того, этот арест, можно сказать, стал кульминацией давления на блогосферу. Давление стартовало в первых числах февраля и особенно усилилось в предшествующий день назначения первого вице-президента и в последующую декаду. Из этого можно сделать вывод, что авторы плана минимизации резкой критики назначения М.Алиевой на высокий пост, запустили давно испытанный метод превентивного блокирования активности противников власти.

Метод сработал, усилив внутреннюю самоцензуру социальной сети, не говоря уже о медиа. Но надо отметить, что только в определенных границах. Арест Мехмана Гусейнова - это не решение проблемы защиты интересов определенных лиц от критики. Решение в другом - в отказе от исключительного права на критику. Но еще более сложным видится возвращение азербайджанского информационного поля хоть в какие-то рамки приличия. Это сложный, но безальтернативный путь для всех, - отметил М. Алиев».

3 марта решением Сураханского районного суда блогер Мехман Гусейнов был приговорен к тюремному заключению сроком на 2 года по иску

начальника Насиминского РУП Мусы Мусаева, потребовавшего осуждения блогера по статье 147.2 УК Азербайджана - за клевету в адрес правоохранительных органов.

Айсель Салимова