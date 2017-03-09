Старость все ближе, а пенсия все дальше...

В Азербайджане грядет пенсионная революция, которую уже анонсировали власти. Речь идет о введении новой модели пенсионного обеспечения граждан. Хотя проект дополнений и изменений в закон «О трудовых пенсиях» включен в повестку весенней сессии Милли меджлиса, но на вчерашнем пленарном заседании сессии депутаты не рискнули приступить к обсуждению документа, предпочтя проголосовать за сложение депутатских полномочий Мехрибан Алиевой в связи с ее назначением первым вице-президент страны и принять отчет омбудсмена Эльмиры Сулеймановой.

Такой осторожный подход депутатского корпуса к новой редакции пенсионного закона вполне понятен: всю последнюю неделю в обществе идут горячие дискуссии по поводу новшеств в этой сфере. Если говорить конкретнее, то предусматривается повышение возрастного ценза для выхода на пенсию представителей практически всех профессий. В частности, предлагается повысить стаж работы для госслужащих с 15 календарных лет до 20, для военнослужащих – с 20 календарных лет до 25, для прокуроров – с 25 календарных лет до 35.



Есть и другие новшества, предполагающие ликвидацию понятия базовой части трудовых пенсий и 12-летнего стажа, необходимого для назначения пенсии. Реструктуризация базовой части пенсии приведет к расчету трудовой пенсии по новой схеме. В настоящее время на индивидуальных счетах каждого застрахованного отражается 50% выплачиваемых социальных страховых взносов, и страховая часть пенсий определяется, исходя из этой суммы. Другие 50% взносов направляются на выплату пособий и общие расходы для деятельности системы. По новой формуле, 25% собранных взносов пойдет на обеспечение деятельности Госфонда соцзащиты, остальная часть – аккумулируется на личном счету гражданина.

Однако настоящая битва развернулась вокруг нового пенсионного ценза. Многие граждане негативно отреагировали на это новшество. Как отметил депутат Милли меджлиса Муса Гулиев, что в случае принятия поправок в закон пенсионный возраст будет ежегодно увеличиваться на шесть месяцев: для мужчин ежегодно до 2021 года, для женщин — до 2027 года. Тем самым, пенсионный возраст и мужчин, и женщин составит 65 лет.

«В настоящее время женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины — в 63 года, при этом средняя продолжительность жизни в стране составляет 74 года. Многие хотят работать и в 65 лет, и будучи еще старше. Учитывая это, возникла необходимость в увеличении пенсионного возраста в стране до 65 лет. Если законопроект будет принят в ходе нынешней сессии, то он вступит в силу с 1 июля 2017 года», - прояснил Гулиев.

Доктор экономических наук Губад Ибадоглу не согласен с приведенной статистикой. По его словам, согласно отчету ООН, Азербайджан находится на 125-м месте среди 187 стран мира по средней продолжительности жизни. Данный показатель в стране составляет 67 лет.

«То, что хочет государство, ясно и понятно. Он хочет, чтобы тратил как можно меньше бюджетных средств на социальную сферу, полностью переложить финансирование пенсионного обеспечения на граждан. Вопросы гуманного отношения к пожилым людям никого не интересуют. Если бы за счет успехов медицины у нас в стране, росла продолжительность жизни, то было бы логично увеличить и пенсионный возраст. Но это не так. По этому показателю Азербайджан значительно отстает от Европы. У нас многие люди умирают, не достигнув и 70 лет. Повышая пенсионный возраст, правительство сокращает число рабочих мест для молодых людей, которые могли бы работать и платить налоги в бюджет. В перспективе эта реформа выльется в миграцию молодых специалистов на заработки за рубеж, что означает потерю налогоплательщиков, которые могли бы поддержат пенсионеров в будущем», - прокомментировал радио «Азадлыг» независимый эксперт Пярвиз Гейдаров.

По мнению экономического эксперта Октая Ахвердиева, предлагаемые меры, якобы для оптимизации пенсионной системы, связаны с положением в экономике страны, резким сокращением доходов бюджет и Госнефтефонд. Дело в том, что Госфонд соцобеспечения ежегодно получает трансфер из бюджета в размере 1–1,5 млрд манатов на обеспечение пенсионных выплат пенсионерам. Из-за сокращения прибыли от нефти, бюджет не состоянии осуществлять такие трансферы. Следовательно, Госфонд должен сам собирать необходимую сумму для пенсионных выплат. Однако ведомство с этой задачей не справляется. Почему? Потому, что везде практикуется двойная бухгалтерия, «серые» зарплаты, уклонение от взносов по соцстрахованию. В итоге возникает дефицит бюджета Госфонда.

Итак, что обещает народу предполагаемые нововведения? При нынешнем состоянии экономики и уровне доходов населения ликвидация базовой части пенсии лишит работников немалых доходов. Что касается повышения пенсионного возраста, то это палка о двух концах. С одной стороны, такая мера позволит гражданам подольше работать, накопить на старость, снизить давление на бюджет страны, но с другой – это создает проблемы с трудоустройством молодых специалистов, выпускников вузов.

Согласно исследованиям, пенсионный возраст в 65 и более лет, как правило, установлен лишь в самых развитых странах Запада. В них пенсионеры имеют не только более высокий размер пенсии, но и пользуются заслуженной ими пенсией значительно более долгий период, чем в странах с низкими пенсиями, уровнем жизни, доходами и продолжительностью жизни населения. Поскольку Азербайджан относится к именно таким странам, можно без сомнения ожидать, что решение о повышении пенсионного возраста станет не просто заведомо непопулярным, но и усилит социальную напряженность в обществе, спровоцирует повышение уровня безработицы и отток молодых людей за рубеж. Такой процесс негативно повлияет на процесс старения населения, о чем уже говорят эксперты.

Эллада Алекперова