Родители не могут оправиться от шока

В минувшие выходные, 5 марта в Баку и ряде регионов страны прошел первый этап выпускных экзаменов для 9-х классов. Родители возмущены содержанием тестов и несоответствием экзаменационных вопросов по математике школьной программе. Подавляющее большинство учащихся не смогли ответить на вопросы по математике, - говорят матери и отцы девятиклассников.

Но прежде родителей возмутило то, что объявленный на 9:00 экзамен начался на два часа позже – в 11:00. Ученикам пришлось ждать на улице, несмотря на мартовскую непогоду. Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), являющийся организатором и единственным исполнителем прошедших экзаменов, подвергся шквалу критики.

Дочь журналиста Алены Салаевой легко ответила на все двадцать вопросов по русскому языку. По математике девочка осилила лишь три вопроса, несмотря на хорошую успеваемость по этому предмету. Все задания по математике были на логическое мышление, но в школьной программе таких заданий не было. Одноклассники девочки тоже с трудом справились лишь с одной третью заданий по математике, хотя тоже неплохо учатся.

Салаева недоумевает: кто автор подобных вопросов, на чем основаны и по какому принципу составлялись тестовые задания?

«По русскому 10 открытых вопросов и 10 закрытых, по математике - 10 открытых. Все задания по математике - на логическое мышление. В книге примеров заданий, которые были даны на экзамене, нет. И если ребята из русского сектора ответили хотя бы 2-5 из 10 вопросов, многие дети из азсектора выходили с пустыми листками. В классе дочери лишь трое смогли справиться со всеми заданиями по математике. Все они - технари с золотыми мозгами. У остальных результаты примерно одинаковые - 2, максимум, 5 из 10. Из рассказов других детей, из других школ, следует: математику запороли многие. Где взяли эти вопросы? Какие использовались источники? На кого эти вопросы были рассчитаны? Никто не знает», - возмущается мать девятиклассницы.

В том, что тесты составлены бездарно и не соответствуют школьной программе, родители солидарны.

«Мой сын ответил на все вопросы, кроме математики. Осилил лишь пять вопросов по этому предмету, потому что остальные он не то, чтобы не знал, а впервые видел. Неплохо бы посмотреть эти вопросы нам самим. Я как технарь могу сразу дать оценку. Но выставят ли эти вопросы на всеобщее обозрение?», - возмущается отец учащегося Джейхун Байрамов.

Глава сектора по работе с прессой и электронными коммуникациями Государственного экзаменационного центра Ханлар Ханларзаде, комментируя итоги первого этапа выпускных экзаменов, отметил, что каждый раз перед проведением экзаменов подготавливается технические условие, в котором отражено, сколько в тестовом блоке должно быть легких, средних и сложных заданий.

«Вопросы разрабатывают педагоги по предметам и преподаватели вузов, имеющие научную степень. Все вопросы проходят через экспертный совет и только после одобрения помещаются в банк тестов. Используемые на экзаменах тестовые задания соответствуют программам обучения по куррикулуму и стандартам выпускных экзаменов. Не было ни одного задания, выходящего за эти рамки», - сообщил Ханларзаде.

А родители предлагают познакомить составителей тестов с авторами учебников. «Это был не экзамен, а издевательство над детьми», - сказал в беседе с РадиоАзадлыг отец девятиклассника.

Шаин Мамедов