Пробравшиеся во власть провинциалы позорят Азербайджан

Эмигрировавшая в Голландию семейная чета азербайджанских правозащитников — Лейла и Ариф Юнус продолжают активную деятельность в странах Европы. На прошлой неделе в немецкой газете Esslinger Zeitung вышла статья о выступлении Лейлы Юнус в ратуше немецкого города Эсслинген 3 марта, в которой она рассказала представителям городской власти и жителям города о ситуации с правами человека и проблемами политзаключенных в Азербайджане. Встречу открыл мэр города Др. Юрген Зигер (Dr. Jurgen Zieger).

Статья Л.Юнус здесь http://www.esslinger-zeitung.de/region/esslingen_artikel,-in-freiheit-aber-nicht-befreit-_arid,2108895.html

Затем были выступления участников встречи, а на прощание - совместное фото с руководством города и ее активистами.

«Снова мы в прекрасном и очень уютном городе Эсслингене. Это сравнительно небольшой по численности (более 90 тыс. чел.) город на юге Германии в 10 км от г.Штутгарт. Здесь нет шума и беготни больших мегаполисов. Здесь тихо, спокойно, жители доброжелательны и очень патриотичны. Но это не сонный провинциальный город. Здесь жизнь кипит, жители интересуются событиями не только в Германии, но и в других странах и не случайно здесь учреждена и присуждается почетная международная премия имени мужественного антифашиста Теодора Хакера (Theodore Hacker). В 2013 г. эта премия была присуждена Лейле и когда мы год спустя были арестованы, то жители активно боролись за наше освобождение. Они помогли с посылкой через МИД своей страны лекарств для Лейлы (между прочим дорогостоящих), собирали подписи и обращались к депутатам и своему правительству. И вот наша первая после освобождения поездка. Много встреч и интервью о нашем деле и вообще о ситуации с правами человека в Азербайджане. В городе было много плакатов о встрече. Кстати, ратуша очень красивая»,- рассказывал о происходившем на странице в Фейсбук Ариф Юнус.

Чета Юнус выступает с обвинениями азербайджанской власти, нарушающей элементарные свободы населения, в интернет-телеканале Azərbaijan Saatı, созданном другим вынужденно эмигрировавшим в Европу азербайджанским политиком и журналистом Ганимад Сакитом, третий год выходящим в интернет-ТВ без цензуры и контроля азербайджанской власти.

Третий азербайджанский оппозиционер Ариф Мамедов - бывший дипломат, вынужденно оставшийся в Брюсселе после того, как в Баку против него развязали грязную кампанию обструкции, 4 марта провел в Праге международную конференцию, транслировавшуюся несколькими интернет-изданиями. Приглашенные на конференцию докладчики рассказали всему миру о беззакониях, творящихся в Азербайджане представителями официальной власти.

А.Мамедов сказал РадиоАзадлыг, что намерен превратить конференцию в постоянно действующую платформу в различных городах мира, увеличив количество приглашенных политиков и журналистов. В ходе первой Пражской конференции Ариф Мамедов и его соратники получили предложения о сотрудничестве со стороны европейских организаций. Теперь они будут действовать активнее и продуктивнее.

Эмин Милли, Матанат Азизова, Рауф Миркадыров, Джасур Суременли, Идрак Аббасов и другие азербайджанские политики, правозащитники и журналисты покинули Родину после репрессий, судов, тюрем и угроз со стороны власти, намеревавшейся закрыть им такими способами рот. Но власть добилась обратного — теперь, получив статус политэмигранта в демократичной Европе, они разоблачают тотальные нарушения прав человека и системную коррупцию в Азербайджане в десяток раз активнее и ближе к своим слушателям.

Для руководства Азербайджана происходящее не становится уроком. В тюрьмах страны проходят школу политической борьбы за демократию недавно осужденный на два года блогер Мехман Гусейнов, опытный политик Ильгар Мамедов, бывший министр Али Инсанов, журналист Сеймур Гази, активисты партий Народный Фронт, Мусават, РеАл, Исламской партии Азербайджана — всего около 160 политических заключенных. Совершенно необдуманные, деструктивные действия попавших во власть провинциалов разрушают и позорят Азербайджан, радуя его врагов и давая им основания утверждать, что карабахские армяне правы, не желая подчиняться «азербайджанскому султанату».

Энвер Меликов