Число погибших в аварии достигло 5 человек [Видео]
Число погибших в аварии на дороге Баку-Сумгайыт достигло 5.
Как заявила глава пресс-службы минздрава Лия Байрамова, 17 пострадавших в ДТП были доставлены в Больницу скорой и неотложной помощи города Сумгайыта.
Как отметила Л. Байрамова, после оказания двоим из пострадавших амбулаторной помощи их отпустили домой: "Сейчас 15 человек проходят лечение в больнице. Еще четверо были доставлены в Клинический медицинский центр №1 города Баку. Трое из них скончались. Одному из пострадавших продолжают оказывать медпомощь в отделении интенсивной терапии. Пятеро пострадавших доставлены в хырдаланскую больницу. Двое из них скончались. Сейчас состояние раненых оценивается как среднетяжелое".
По словам главы пресс-службы минздрава, в настоящее время специалисты отдела по оказанию неотложной медпомощи министерства отправлены в больницу для обеспечения оказания необходимой помощи пострадавшим.
Стали известны имена студентов, погибших в дорожно-транспортном происшествии на дороге Баку-Сумгайыт.
Как сообщила глава пресс-службы Сумгайытского государственного университета Назыханым Джалилли, на месте происшествия скончались студенты 3-го курса факультета физики и электроэнергетики Ибрагим Гулиев и Ибрагим Насибов.
Еще один пострадавший Джаниев Рашад 1999 г.р. скончался в Клиническом медицинском центре №1. В центре сообщили, что в результате ДТП он получил тяжелую черепно-мозговую травму.
Кроме того, один из доставленных в центр трех пострадавших был отпущен домой, двое прооперированы.
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В дорожно-транспортном происшествии на дороге Баку-Сумгайыт погибли трое студентов.
Как сообщила Report сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова, погибли одна девушка и двое юношей.
Она отметила, что все трое скончались на месте. По словам С. Ахмедовой, еще один человек получил ранения.
Главврач Клинического медицинского центра Адалят Дадашов заявил Report, что в центр поступило трое пострадавших в результате ДТП.
Отметим, что сегодня утром на дороге Баку-Сумгайыт микроавтобус марки Ford врезался в железное ограждение на обочине.
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