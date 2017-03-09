'Издания, восхвалающие вице-президента Азербайджана'
Издание «Foreign Policy» раскритиковало статью «The Washington Times» о Мехрибан Алиевой.
Первым делом издание напоминает, что Азербайджан – родина как минимум 14 «узников совести», в настоящее время управляемая президентской четой. Недавно президент этой страны Ильхам Алиев назначил свою жену вице-президентом, и в случае его отставки, возможно, именно Мехрибан Алиева унаследует власть, как в свое время Алиев унаследовал власть от отца Гейдара Алиева. Таким образом, страна превратилась в семейный бизнес.
Отмечается, что после назначения Алиевой журналистка Хадиджа Исмайлова, которая была в тюрьме некоторое время назад, заявила, что это очередной шаг к укреплению коррупции и непотизма в стране.
Подчеркивается, что недавно сайт «The Washington Times» опубликовал статью «Добрая леди Азербайджана» («The Kind Lady of Azerbaijan»), в которой отмечалось, что назначение Алиевой вице-президентом – это «огромный шаг вперед», так как женщина пришла к власти в мусульманской стране.
В статье также подчеркивалось, что «интеллигентная и нацеленная на проведение реформ Алиева имеет все шансы и предпосылки для достижения успеха».
Согласно статье «The Washington Times», эти предпосылки основываются на том, что «Алиева известна своей религиозной толерантностью и благотворительной деятельностью», однако, как пишет «Foreign Policy», все это не оправдывает решение президента сделать жену своим преемником.
Кроме того, как подчеркивается в материале, статья «The Washington Times» была написана Робом Собхани – генеральным директором «Caspian Group Holdings» – сети американских компаний, которая имеет бизнес-интересы во многих странах мира.
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КТО ТАКОЙ РОБ СОБХАНИ?
Известно, что Собхани в 1990-ых годах сыграл ключевую роль в переговорном процессе по нефтяным проектам Азербайджана и неоднократно восхвалял политику Ильхама Алиева, заявив, что он «улучшил международный имидж» Азербайджана.
«Короче говоря, Азербайджан – родина вице-президента, которая замужем за президентом; родина отеля Трампа, который так и не открылся и в случае открытия мог бы создать серьезные проблемы для президента США; и родина коррупционных планов по приобретению влияния в Совете Европы. А США, видимо – родина публикаций, которые восхваляют все это», - резюмирует автор материала Эмили Тамкин.
Напомним, что 21 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении своей супруги – Мехрибан Алиевой – первым вице-президентом страны. Данное назначение вызвало бурю критики не только среди азербайджанской оппозиции, но и в международных СМИ. Отмечалось, что этот шаг нацелен на установление в стране семейной, клановой власти и монархии и является «неуважением» к азербайджанскому народу и серьезным ударом по международному имиджу страны.
Международные СМИ писали о том, что назначении Мехрибан Алиевой вице-президентом Азербайджана – это закат правления Алиевых и что она перехватит управление страной с целью передать власть сыну. Правозащитные организации выразили обеспокоенность по поводу неудовлетворительной ситуации в области прав человека в Азербайджане, подчеркнув, что недавние аресты активистов и журналистов связаны именно с назначением Алиевой на пост вице-президента.
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