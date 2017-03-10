Араз Ализаде: «Не извинялся и никогда не извинюсь перед дашнаками»

Еще немного, и вышла бы историческая сенсация: азербайджанская партия социал-демократов извинилась перед извечным противником – армянской «Дашнакцутюн»? Эту невероятную новость распространили армянские СМИ, сообщая о 25-м съезде Социнтерна, проведенном в Богота. Газета «Еркрамас» распространила весть о том, что председатель азербайджанских социал-демократов Араз Ализаде извинился перед дашнаками за официальное письмо своей партии, в котором утверждается о создании Республики Армения на азербайджанской исторической территории.

РадиоАзадлыг обратилось к депутату Милли Меджлиса Азербайджана А.Ализаде по телефону. Он находится в Нью-Йорке, пролетом из Колумбии (Богота) в Баку. Председатель партии возмущен измышлениями армянской стороны.

«На самом деле было так: на предыдущем съезде в Женеве секретарь СДПА по международным делам Самед Ализаде продемонстрировал армянам копию Батумского договора от 1918 года, в котором говорится, что современная Республика Армения образована на земле Азербайджана. А в Боготе представитель Армении Марио Налбандян подал жалобу в комитет по этике Социнтерна написав, что азербайджанцы их оскорбили. Тогда С.Ализаде положил этот документ на стол перед Налбандяном, а тот заявил, что оскорблен. В ответ на этомы в письме генеральному секретарю Социнтерна Луису Айяле написали, что сожалеем, если Налбандян считает себя обиженным».

Араз Ализаде добавил: никогда я не извинялся и не извинюсь перед дашнаками-армянами, совершившими геноцид азербайджанцев в Ходжалы (1992), вместе с российскими военными, и в Баку в 1918 году. Я им сказал, что в карабахском вопросе социал-демократы Азербайджана, народ и президент Ильхам Алиев едины. Не допустим создания второго армянского государства на азербайджанской земле. Армянский народ однажды самоопределился, создав Республику Армения», - сказал РадиоАзадлыг председатель социал-демократической партии Азербайджана.

Энвер Меликов