Судебный конвейер решает судьбы людей

В Азербайджане судебные процессы могут длиться месяцами, вынуждая неосужденных еще людей мучиться в следственных изоляторах, но отдельные слушания, которых могут быть десятки, проходят удивительно скоротечно. Так было на очередном судебном слушании по делу Эльгиза Гахрамана.

В Бакинском Апелляционном суде перенесли на другой день слушание процесса над активистом молодежного движения NİDA Эльгиза Гахрамана, приговоренного Бакинским Судом по тяжким преступлениям к 5,5 годам лишения свободы по обвинению в хранении крупной партии наркотиков. Вот как это происходило.

Судебный процесс должен был начаться в 11:00, участников процесса обыскав, отобрав телефоны и сумки, пропустили в зал. Через некоторое время в зал вошла судебная коллегия под председательством Сахибхана Мирзоева. Участников процесса удивило присутствие на адвокатском месте не Фариза Намазлы, а другого адвоката. Оказалось, что в ожидании Намазлы в зале пройдет другой процесс. Никто такого не мог предвидеть – за 15 минут в зале состоялось 6 судебных заседаний с одним и тем же прокурором, одним и тем же назначенным за государственный счет адвокатом 17-ой адвокатской конторы Мехрамом Керимовым и неизменной судейской коллегией. Ожидание суда на Гахраманом превратилось в наблюдение над “судебным конвейером”, решающим человеческие судьбы с поразительной скоростью.

Наконец, прибыл адвокат Намазлы и в зал ввели арестованного активиста. Выглядел он бодро, был в приподнятом настроении. В зале послышались крики “башган”, которыми друзья приветствовали Эльгиза. Суд на выкрики не отреагировал. Процесс был объявлен открытым.

Адвокат ходатайствовал о том, чтобы его подопечного не сажали в аквариум и суд удовлетворил ходатайство (редкий случай – обычно подсудимых держат в стеклянной или железной клетке, хотя убежать им из зала суда невозможно).

Затем адвокат представил суду замечания о протоколах суда первой инстанции, где нет показаний ряда свидетелей, в том числе ответов сотрудницы Центра экспертизы Гюльшан Гумбатовой. Защита просила вернуть дело в Бакинский суд по тяжким преступлениям в связи с указанными замечаниями. Гособвинитель не возразил. Посоветовавшись на месте, суд удовлетворил и это ходатайство, отложив судебное заседание на неопределенное время.

Родители Эльгиза Гахрамана заявили РадиоАзадлыг, что ожидают от суда справедливости: “Мы ждем справедливости. Наш сын невиновен, и мы верим, что суд вынесет справедливое решение”, - сказал нам отец активиста.

Айсель Салимова