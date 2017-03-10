Призрачный газ

Одной из наболевших проблем экспортирующего газ Азербайджана в последнее время стало отсутствие этого газа в домах жителей страны. Как парадоксально это не звучит, но азербайджанские чиновники, кичащиеся запасами природного газа и его экспортом в Европу, не могут обеспечить потребности в«голубом топливе» местного населения. Как говорится «сапожник без сапог».

Чуть ли не ежедневно СМИ Азербайджана публикуют ставшие привычными оповещения о временном прекращении подачи газа в том или ином районе страны. Иногда отсутствие газоснабжения длится часами, а то и днями. Парадоксально, что при этих недостатках, мучающих азербайджанское население, страна своим газом отапливает армянские церкви в Грузии.

Объяснений прекращению газа у ЗАО “Азеригаз” две: профилактические работы и аварии. Возникают вопросы: почему происходят аварии, если проводятся профилактические работы, и как объяснить, что в некоторых населенных пунктах давление газа так слабо, что чайник на плите не закипает часами?

На этот вопрос затруднился ответить РадиоАзадлыг глава пресс-службы “Азеригаз” Ибрагим Кербалаев. Только сказал, что давление газа в трубах соответствует стандартам: “Все соответствует установленным стандартам. Что касается отсутствия газа в том или ином районе, то пусть жители сообщат в соответствующее районное отделение “Азеригаз“. Сотрудники разберутся с проблемой, если таковая есть, и решат ее. Если где-то происходит авария, то мы посредством органов массовой информации оповещаем людей о приостановке подачи газа”, - добавил он.

“Независимо от зимнего или летнего сезона, в социальных сетях много жалоб на проблемы с подачей газа”, - заявила РадиоАзадлыг глава Комитета защиты прав нефтяников Мирвари Гахраманлы.

“Люди жалуются как на полное отсутствие газа в течении 7-8 часов, так и на то, что в течении 15-20 минут вместо газа из труб идет воздух. Это нужно серьезно расследовать. Потому, что из-за газовых проблем гибнет много людей. Речь идет не только об отравлении газом. Люди переживают нервное потрясение из-за частых перебоев с газоснабжением, в неотапливаемых домах.

Необходимо расследовать причины периодического отключения газа, организовать ревизию на участках, где по словам чиновников “Азеригаза”, произошла авария или идет ремонт. Надо разобраться, кому выгодна такая газовая политика правительства”, - считает М.Гахраманлы.

Однако директор Информационного агентства Turan Мехман Алиев заявил, что отключение газа не связано с авариями и профилактическими работами. “Газ отключается последовательно, поочередно, системно во всех районах. В связи с этим я направил письмо президенту госнефтекомпании SOCAR Ровнагу Абдуллаеву. Получил ответ от заместителя по продажам и эксплуатации главного директора ПО “Азеригаз” Руслана Алиева, который поручил, в частности, газовому управлению Хазарского района, обеспечить бесперебойное снабжение газом», сказал руководитель агентства, отметив, что вместо отключения по пятницам, теперь стали отключать газ по вторникам с 9.00 до 18.00.

“Вот такое своеобразное решение проблемы”, заметил М.Алиев.

Он также отметил, что прекращение подачи газа без обоснования, такие как авария, ремонт, подключение нового абонента, запрещено законом и являет грубым нарушением законов о газоснабжении и о защите прав потребителей, не говоря уже качестве газа, давления в сети.

“Я считаю включение Азеригаз в структуру SOCAR в июле 2009 года ошибочным. Этот нисколько не улучшило ситуацию, а еще больше ухудшило. Во всем мире существует практика и даже требование, когда добывающая компания не может заниматься распределением и продажей газа. В противном случае это ведет к злоупотреблениям, свидетелями которых мы являемся. В связи с этим пора применить в Азербайджане эту международную практику и прекратить массовое нарушение прав потребителей со стороны SOCAR”, - сказал Мехман Алиев.

Айсель Салимова